Kunstmatige inseminatie rest van 2019 vergoed

De zorgverzekeraars zullen de rekening voor 2019 oppikken, meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag. Voor de jaren erna moet nog een oplossing worden gevonden.



Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) liet vorige maand weten dat de behandeling voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet onder de basisverzekering valt. Bij hen is in tegenstelling tot vrouwen met een mannelijke partner die zonder hulp geen kinderen kunnen krijgen, geen sprake van medische noodzaak, zo redeneerde Bruins, die zich baseerde op een advies van het Zorginstituut.



Uit diverse hoeken kwam kritiek op de brief van de minister. Een petitie om kunstmatige inseminatie te blijven vergoeden, werd al meer dan 90.000 keer ondertekend.



Bruins zegt de zorgen te begrijpen. "Om deze reden heb ik de zorgverzekeraars gevraagd om gedurende 2019 de behandelingen te blijven vergoeden.'' Dat geldt zowel voor vrouwen die al met de behandeling zijn begonnen, als vrouwen die zich nog dit jaar aanmelden.



Na de zomer

Wat er na dit jaar gebeurt, staat nog niet vast. Bruins wil daar voor de zomer duidelijkheid over verschaffen.



Kamerlid Vera Bergkamp (D66) is blij dat er nu voor dit jaar een oplossing is gevonden. "Gelijke behandeling staat voor D66 voorop, daarom zijn we opgelucht," zegt ze. "De kosten voor kunstmatige inseminatie moet voor iedereen vergoed worden.''