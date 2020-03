Kunstenaar woest om ontmanteling drijvend atelier: ‘Ze slopen het naar de klote’

Het atelier van kunstenaar Frans Malschaert aan de Papaverweg in Noord wordt gesloopt door de gemeente. Beeld Marc Driessen

Donderdagochtend in alle vroegte kreeg hij een telefoontje dat de ontruiming van zijn drijvende atelier was begonnen. Volgens Malschaert (71) kwam dat als een verrassing. Maar het is vooral de manier waarop de aannemer te werk gaat die Malschaert schokt. “Ze hebben alles zo omvergetrokken. Het is omgekeild tot één grote berg staal.”

De ‘Kunstwerf’ bestaat uit metershoge kubussen gebouwd op drijvers langs de kade vlak bij de NDSM-werf. Eerder huurde Malschaert hier vanaf 2011 een haventerrein. Toen zijn tijdelijke huurcontract was afgelopen, zette hij alles over op drie kolossale drijvers even verderop langs de kade.

Procedures

Daar ligt hij niemand in de weg, vindt hij. Maar de gemeente denkt daar anders over. Hier moet een uitvalsroute komen voor de nieuwe wijk Buiksloterham. In februari werd Malschaert in het ongelijk gesteld door de Raad van State, na een serie eerdere procedures die zich jaren hebben voortgesleept.

Donderdagochtend was hij hevig ontdaan. Van een van de kubussen was nog maar weinig over nadat die door een graafmachine van de drijver was gehaald. “Er zou voorzichtig gedemonteerd worden. Ze hebben het gewoon naar de klote gesloopt.” Vandaag ging de aannemer verder. Malschaert: “Het wordt helemaal gesloopt en afgevoerd!”

Levenswerk

De Kunstwerf was behalve het atelier ook een vingeroefening voor zijn levenswerk dat hij ook helemaal uit kubussen wil optrekken, het ‘Blok de Paardenkathedraal’. Nu wordt zelfs het stalen paard weggehaald, het meer dan levensgrote pronkstuk. “Hier zit jaren werk in en voor duizenden euro’s.”

Malschaert denkt nog maar een paar jaar nodig te hebben om het bouwwerk te voltooien, al dacht hij dat drie jaar geleden ook. Hij schermt met belangstelling om het Blok in Rotterdam te bouwen. Malschaert zegt dat hij aangifte heeft gedaan bij de politie voor vernieling. “Voor een waarde van 750.000 euro.”

De ontruiming heeft Malschaert verrast. De ombudsman had een adempauze ingelast voor onderzoek, maar na een aantal weken vindt de gemeente het genoeg geweest. “Omdat dit niets concreets heeft opgeleverd, gaat de gemeente nu over tot ontruiming.”

Volgens de gemeente moet de aannemer dringend aan de slag. Wel is opdracht gegeven zorgvuldig om te gaan met de spullen van Malschaert.

Malschaert weigert om zijn grote droomproject uit het hoofd te zetten. “Dit wordt mijn magnum opus,” houdt hij vol. “Ik kan dit alleen maar beantwoorden met schoonheid.”