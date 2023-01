Kunstenaar Willem de Ridder op 83-jarige leeftijd overleden

Willem de Ridder (1939-2022). Beeld Mats van Soolingen

Tijdens zijn leven verwierf De Ridder op verschillende manieren bekendheid. Voornamelijk in de kunst en cultuur. Zo was hij betrokken bij de oprichting van Paradiso, de Melkweg en Fantasio. Ook was hij een meesterverteller, radiomaker en een internationaal bekende Fluxus-kunstenaar, een stroming die in de jaren ‘60 in New York ontstond. Ook richtte de Ridder het tijdschrift Hitweek op.

Frank Zappa

Door dat laatste medium kreeg De Ridder een Edison van Frank Zappa. Hij kreeg de onderscheiding in 1967 voor zijn debuutalbum Freak Out! en gaf hem aan de Ridder. “Omdat ik hem op de voorpagina van Hitweek had gezet,” zei De Ridder in 2017 in Het Parool.

Op de Amsterdamse radiozender Radio100 had De Ridder gedurende twintig jaar een eigen show. Ook was hij te horen bij de VPRO. Als kind was De Ridder al een entertainer: in geboorteplaats Den Bosch trad hij op als verteller en als Rodini, ‘s lands jongste goochelaar.