Kunstenaar Scholte eist schadevergoeding van Den Helder

Dat zegt advocaat Benno Friedberg, nadat de rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente de onderhandelingen met Scholte over de aankoop van een gebouw eind 2017 niet had mogen afbreken.



Scholte had het pand in bruikleen van de gemeente en had een eigen museum in het pand, dat vorig jaar werd ontruimd. De kunstenaar had een proces aangespannen tegen de gemeente.



Volgens de advocaat had het mu­seum per jaar zo'n 10.000 bezoekers en betekent het verlies een grote schadepost voor Scholte.



De kunstenaar en de gemeente waren nog in gesprek over de prijs van het pand, een voormalig postkantoor.



Ontruimd

De gemeenteraad wilde het gebouw aan Scholte verkopen, maar het college van b. en w. was tegen, waarna de onderhandelingen werden afgebroken. Hiermee heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld, oordeelde de rechtbank. Het gebouw is inmiddels aan iemand anders verkocht.



"We houden de deur naar de gemeente open en willen ze eerst uitnodigen voor een gesprek. Geld vindt Scholte niet zo belangrijk. Hij wil vooral een museum exploiteren," aldus de advocaat. Volgens de raadsman staat het pand nog steeds leeg.



Het museum en atelier van Scholte in april ontruimd, omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan de oproep te vertrekken en er een betalingsachterstand van 19.000 euro was voor gas, water en licht. Scholte vond dat eerst de bodemprocedure in de zaak moest worden afgewacht. Hij schreef ook een open brief aan premier Mark Rutte om zijn zaak te bepleiten.



