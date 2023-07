Kunstenaar Peter Klashorst (66): ‘Ik hoop nog steeds dat ik ooit word ontdekt, en daarna rijk en beroemd’

Peter Klashorst komt uit de tijd dat je naar Amsterdam kwam en gewoon een pand kraakte. Nu kan hij hier niet meer wonen. ‘Je moet mee veranderen met een stad, alleen is dat moeilijk als je ouder wordt.’

Voor het eerst in twintig jaar hangt er werk van Peter Klashorst in Amsterdam, aldus Peter Klashorst. Of is het tien jaar? Hij weet het niet zeker. De schilderijen hangen niet in een museum, maar in café Schuim in de Spuistraat. Op een maandagochtend geeft hij orders over hoe de doeken, een week ervoor gemaakt in Gambia, moeten worden opgehangen.

Een titel voor de expositie is er nog niet. “Out of Africa? Nee, dat is te simpel. Jij bent toch creatief met taal, kun jij niet iets bedenken?” En tegen de eigenaar, die achter de bar staat: “Hoe lang blijven ze hier eigenlijk hangen?” Zeker twee maanden, luidt het antwoord. Later laat Klashorst weten dat de tentoonstelling Made in Africa heet.

Gambia is ook het land waar hij heen vluchtte na wat misschien voor altijd zijn grootste moment van roem zal blijven, nu 23 jaar geleden: de arrestatie in Senegal, een islamitisch land, op verdenking van het aanzetten tot losbandigheid en het maken van obscene afbeeldingen – naaktschilderijen van lokale vrouwen.

Tegenwoordig woont hij voornamelijk in Thailand. “En in Afrika. Ik zwerf over de wereld.” Een woning in Amsterdam kan Klashorst niet meer betalen, waarover zo meer. “Ik ben bijna 70, over een paar maanden krijg ik aow. Maar ik hoop nog steeds dat ik ooit ontdekt word. En dat ik daarna rijk en beroemd word. Ik ben hier nu voor een paar dagen en moet slapen in het tuinhuisje van vrienden in Noord.”

Het begon zo mooi, vijftig jaar geleden. “Ik denk dat ik 15 was toen vrienden een gebouw kraakten naast het Frans Hals Museum in Haarlem. Maar ik wilde naar Amsterdam. Op de Ten Katemarkt stond een pand leeg. Het enige wat je nodig had, was een breekijzer om de deur open te krijgen en daarna kon je erin, zo simpel was het. Als je naar een nieuwe stad wilde verhuizen, kon het gewoon, je hoefde niets te vragen of te regelen.”

Een korte schets van de thuissituatie: “Ik kom dus uit Haarlem. Mijn vader haatte moffen, maar mijn moeder kwam uit Berlijn. Hij wilde helemaal niet getrouwd zijn, het moest omdat ik werd geboren. Jij had een abortus moeten zijn, zei hij altijd tegen me. Op mijn 17de woonde ik in Amsterdam.”

Waarom wilde je hier zo graag heen?

“Ik wilde kunstenaar worden. Dat wist ik toen ik 2 was. Volgens mijn moeder las ik toen al de Donald Duck. Ik kon ook heel snel lezen en schrijven en ik was meteen zindelijk. Wel grappig dat ik dat nu niet meer ben. Door allerlei ziektes ben ik al jaren incontinent.”

“Andere kinderen speelden cowboys en indianen, ik speelde Karel Appeltje, ik smeet ook met verf. Op mijn 14de begon ik toelatingsexamen te doen voor de Rietveld Academie, het duurde alleen drie jaar voor ze me toelieten.”

Waarom zou je al zo vroeg toelatingsexamen doen?

“Als je eerste violist wil worden in het Concertgebouworkest, begin je toch ook niet pas op je 20ste met studeren? Hoe kun je verwachten dat je een goede kunstenaar wordt als je pas zo laat begint met leren? Ik begon mijn eigen kunst te verhandelen toen ik 8 was; ik probeer die rotzooi al mijn hele leven te verkopen en het lukt nog steeds niet.”

Nog een reden om naar Amsterdam te willen: “Alle galerieën en musea zaten hier. In die tijd was alles in Nederland buiten Amsterdam tweede garnituur. Van Haarlem ging je naar Amsterdam en dan was New York de volgende stap. Het waren de jaren zeventig en tachtig, kunst leefde bij de mensen. Daar werd over gesproken, het was zoals popmuziek.”

Wat trof je aan?

“Rijke mensen wilden buiten de stad wonen, op een boerderij, ik denk dat het was overgebleven van de hippieperiode net daarvoor. De binnenstad was niet zo populair. Er stonden vervallen huizen die je zo kon kraken. Wij zaten meer in de punktijd, alles ging over de grote stad. Het centrum van Amsterdam zat vol jonge mensen zonder geld.”

“Ik denk dat je in een stad een periferie van armoede en ellende moet hebben om te kunnen experimenteren, zonder commerciële belangen. In grote steden bestaat dat helemaal niet meer. In het centrum van Amsterdam wonen alleen nog maar rijke mensen.”

“In die tijd was er een mecenas, Max Hasfeld, die tientallen huizen bezat en ze beschikbaar stelde voor kunstenaars. Ik woonde in een appartement van hem hier om de hoek, vlak bij de Dam. En ik had in de Spuistraat een groot atelier, ook van Max. Ik betaalde hem met twee schilderijen per jaar. Maar Max ging dood en die panden bleven van eigenaar wisselen.”

“Ik ben overal uitgezet, ook letterlijk, door de politie. Een collectie van twintigduizend boeken had ik, met gesigneerde eerste drukken, ik was een bibliofiel. Een kostbare verzameling Afrikaanse beelden, foto’s van Robert Mapplethorpe, alles is op straat gesmeten. Ik werd een nomade in mijn eigen stad.”

Wat deed je verkeerd?

“Ik kom uit een tijd waarin je alles voor niets deed. Je woonde in een kraakpand, betaalde geen gas of elektriciteit. De kunst maakte ik voor mensen die ook geen geld hadden, daar hield ik rekening mee. In de kunstwereld gaat het nu alleen maar over identiteit; dat bestond toen allemaal niet. Het maakte niet eens uit of het goede kunst was. Als jij iets wilde maken, dan deed je dat en stelde je het tentoon in je kraakpand. Een schoonheidscommissie was er niet.”

“Het probleem is dat ik nog steeds de mentaliteit van toen heb, maar die past niet meer in de wereld van nu. We zitten hier in de Spuistraat, een hotelkamer kost 500 euro. Ik kan niet een hotel binnenlopen en zeggen: dit was vroeger een kraakpand, ik wil een gratis kamer hebben om kunst te maken. Je moet meeveranderen met een stad, alleen is dat moeilijk als je ouder wordt. Ik ben natuurlijk een wandelend anachronisme uit de jaren tachtig.”

Had je je willen aanpassen?

“Dat neem ik me iedere dag voor, alleen doe ik het nooit.”

Heb je spijt?

“De kunst, dat is mijn drug. Het maken van kunst maakt me zo gelukkig dat de wereld om me heen niet bestaat. Wat ik als kind had, heb ik nu nog steeds.”

Hoe gaat het met je gezondheid?

“Ik heb al tien jaar hiv. In Thailand kosten de medicijnen 150 euro per maand, in Nederland zou het 1500 zijn. Ik kan me niet meer laten verzekeren. En ik heb allerlei andere ziektes gehad. Lymfeklierkanker, zeker voor een aidslijder is dat dodelijk. Ik had zúlke grote tumoren. Maar ik heb zelf gezorgd dat ze weggingen. Koud douchen en een maand niet eten en veel sporten.”

Dat kan toch helemaal niet?

“Het is echt gebeurd. Misschien bestaat er toch een God – die vindt dat Klashorst alsnog dat meesterwerk moet maken voor hij doodgaat. In Thailand doe ik ook elke dag aan polo, in Amsterdam kan dat niet.”

Klashorst heeft drie kinderen, van drie Afrikaanse vrouwen, die nu in Duitsland en Zwitserland wonen. Vanuit Gambia reisde hij deze week eerst naar Frankfurt, als tussenstop onderweg naar Amsterdam. “Ik logeerde daar in de kamer van mijn dochter. Haar moeder vond ik ooit op het strand van Mombassa, in Kenia. Ze is nu met een of andere Duitser die tweehonderd villa’s heeft.”

“De moeder van mijn dochter, mijn ex-vrouw zeg maar, rijdt in een Porsche Cayenne en woont in een huis met schilderijen van 60.000 euro aan de muur. Mijn schilderijen kosten 5 euro. Mijn zoon woont in Zürich, hetzelfde verhaal. Zijn moeder trof ik aan in een getto in Nairobi. Zij is nu met een rijke Zwitser. Mijn zoon wil alleen maar rijk worden, zijn held is Andrew Tate. Als ik vraag wie Rembrandt of Van Gogh is, zegt hij: is dat een voetballer?”

“Over mij bestaat een idee dat ik Afrikaanse vrouwen zou misbruiken. De werkelijkheid is dat zij miljonair zijn en ik geen cent heb. De laatste keer dat ik keek, had ik 10 euro op mijn bankrekening, dat is mijn hele kapitaal. Ik heb die vrouwen niet misbruikt, zij hebben mij juist leeggetrokken. Zij zijn omhooggeklommen en ik ben omlaaggetrokken.”

Speelt zelfmedelijden een grote rol in je leven?

“Het is geen zelfmedelijden, maar verlichting. Heb jij niet dat je het lekker vindt als iemand 10.000 euro van je jat? Dan ben jij ervan af en hoef je het niet meer uit te geven in kleine porties.”

CV

Peter Klashorst (Santpoort, 1957) is schilder. In café Schuim in de Spuistraat hangt nieuw werk van hem.

De stad van... Peter Klashorst Echt Amsterdams

“Een haring naar binnen laten glijden.” Accent

“Ik hoop niet dat het Amsterdams is. Eigenlijk hoop ik dat ik nog steeds een Bloemendaals accent heb.” Havermelk

“Daar heb ik geen associatie mee, in Afrika en Azië heeft het geen betekenis.” Huur of koop

“Allebei niet, ik ben een stadsnomade.” Import

“Dit is een kosmopolitische stad, mensen uit de hele wereld kunnen Amsterdammers worden. Het is het magisch centrum van de wereld, toch?”