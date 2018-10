Kunstenaar pakt I amsterdam op Museumplein in

Hoewel het 27 meter brede en 3 meter hoge hekwerk er op het eerst gezicht heel officiëel uitziet, gaat het om een actie van de Amsterdamse kunstenaar Dadara, of Daniel Rozenberg (49).



De tekst 'I am dream' is een knipoog naar de speech van Martin Luther King, en de installatie een protest tegen het verdwijnen van culturele vrijhavens in de stad. Dadara roept artiesten op om net als hij de publieke ruimte in de stad te claimen en kunst te plaatsen.



Het idee voor een kunstwerk had hij al sinds vorig jaar, maar hij wilde het plan eigenlijk in november pas uitvoeren. Toen vorige maand plotseling het doek voor de letters viel, zette hij er vaart achter.



Vooruitgang

Hij plaatste het hekwerk in de vroege uurtjes en aanschouwt sindsdien hoe voorbijgangers erop reageren. "Omdat het er niet uitziet als een kunstwerk zijn de reacties leuk. Zo gaan toeristen, die hierheen zijn gekomen om met de letters op de foto te gaan, nu maar met de poster op de foto."



Hoe lang de verpakking mag blijven staan weet hij niet, maar zijn kunstwerk is wat hem betreft een vooruitgang. "Toeristen vinden het alsnog leuk en sterker nog: nu kunnen ze tenminste wel met de hele tekst op de foto. Dat kan met de echte letters niet. Win-win dus."



