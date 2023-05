Kunstenaar Niels Meulman: ‘Ik heb alle politiebureaus van Amsterdam vanbinnen gezien’

Kunstenaar Niels Meulman, bekend geworden onder zijn graffitinaam Shoe, groeide op in de Johannes Verhulststraat. ‘Toen was het daar nog creatief en vrijdenkend, nu pas ik daar niet meer.’

“Gentrification, hoe noem je dat in het Nederlands?” vraagt Niels Meulman, die sinds de vroege jaren tachtig door het leven gaat als Shoe, de graffitinaam die hij door heel Amsterdam op muren schreef. “Gentrificatie, toch?”

Wat dus het probleem is: “Het is een simpel trucje dat door projectontwikkelaars over de hele wereld wordt gebruikt. In een buurt koop je een paar panden op en eerst zet je daar kunstenaars in, dan een paar koffiebarretjes en daarna wat leuke restaurants. En uiteindelijk zorg je dat de oude bewoners eruit moeten.”

“Hoe begin je zo’n buurt hip te maken? Met graffiti en streetart. Daarvoor ben ik al ingehuurd in Los Angeles, Miami en Parijs, Marseille ook wel een beetje. Het geeft te denken. Wil ik dit, hieraan meewerken? Maar ja, die opdrachten zorgen ervoor dat ik kan leven als kunstenaar. Een paar jaar later worden die gebouwen afgebroken en de muur met mijn schildering erop dus ook. Dan moeten daar woningen komen en een Hard Rock Café. Het is een eindeloze golfbeweging, alles verandert altijd.”

De golfbeweging van Meulman begon ruim vijftig jaar geleden in de Johannes Verhulststraat. “Mijn ouders kochten daar een huis van twee verdiepingen, voor een habbekrats. Eigenlijk kocht mijn moeder het. Ze was docent op de universiteit en later rechter. Mijn vader verdiende volgens mij niets. Zij konden daar toen gewoon wonen.”

Wat deed hij?

“Mijn vader werd geboren in de Westerstraat, boven Café Nol, maar hij haatte dat hele Jordanese gedoe. Wat andere mensen zo leuk vinden aan de Jordaan, dat vindt hij verschrikkelijk. Nu woont hij al heel lang op het Gerard Douplein en klaagt hij over het lawaai daar, alleen kan hij ook niet zonder de drukte.”

““Hij deed de Filmacademie en was een soort schrijver, veelbelovend in de jaren zestig. Mijn vader vond zichzelf zo goed dat niemand met hem wilde samenwerken. Hij was voor mij het voorbeeld van hoe het fout kan gaan.”

“Ik weet niet of hij het leuk vindt om terug te lezen, maar als ik hem spreek is het altijd onderwerp van gesprek: waar ging het mis? Ambitie is een raar iets. Je moet het wel hebben, maar niet te veel, dan vindt iedereen je een arrogante klootzak. En je moet diplomatiek zijn, dat was hij niet.”

Je moeder woont nog in dat oude huis?

“Zij past niet meer in die Johannes Verhulststraat, er staan alleen maar Range Rovers en Porsches. Zelf pas ik er ook niet meer, als ik haar bezoek. Voor haar gaat de verandering geleidelijk, ik denk iedere keer dat ik daar kom: jezus, wat een kak hier, wat is dit?”

“In mijn jeugd zou ik die buurt ook al niet volks noemen, maar wel creatief en vrijdenkend. Het was een rommeltje. Om als kind te spelen en de ruimte te hebben om dingen te maken – dan is het goed als je in een puinhoop leeft. Het verschil is in die buurt wel heel erg zichtbaar.”

“Kanker ik te veel, wordt dit een vroeger-was-alles-beterverhaal? Kankeren is leuk en Amsterdams, maar je moet er wel een beetje om kunnen lachen.”

Het beste voorbeeld van de verandering is wat nu het Max Euweplein heet. “Daar stond een gevangenis, midden in de stad, centraler kan niet. Wij waren kids, de gemeente sloot die gevangenis en daarna werd er tien jaar niets gedaan, niemand gaf er een fuck om. Het was een ruïne, onder de graffiti, je kon zo die ouwe cellen in lopen – en dat vlak naast het Leidseplein. Nu staat daar het Max Euweplein, wat de fuck is dat?”

We zitten in de tijdelijke ruimte van de Curators Room, in het gebouw van de Art Chapel, in het Beatrixpark, waar voorheen restaurant As was gevestigd. Aan de muren hangen de schilderijen die Shoe voor de tentoonstelling Unmovement maakte door met een Buick Park Avenue over doeken met verf te rijden.

Op 11 mei wordt hier, als een sculptuur, die auto onthuld. De auto staat nu al in het gebouw. “We reden ’m naar binnen en na vijf minuten stond er een ambtenaar te schreeuwen dat het niet mocht. Dit is een leegstaand pand, wat is het probleem? Het is hier geen garage, riep hij nog.”

Waarom wilde je een auto gebruiken om over doeken met verf te rijden?

“Ik had nog nooit op die manier een serie schilderijen gemaakt. Het is beter geworden dan ik hoopte.”

Hoe begon je ooit met graffiti?

“Het was de punktijd, echt anarchistisch. Op de Nicolaas Maesschool hadden bijna al mijn vriendjes een graffitinaam. Daarna op het Spinoza ook. We schreven onze namen overal op, de hele stad stond er vol mee. Punk was: I don’t give a shit, ik doe wat ik wil. De norm was niet hetzelfde zijn als je buurman. Uiteindelijk is dat ook maar een uniform. Wilde ik nou echt punk zijn?”

“Ik zat er tegenaan, maar vond het toch negatief. De geromantiseerde versie die ik er zelf van heb gemaakt, ik weet niet meer of het echt zo ging, is dat ik thuis op de trap zat met een veiligheidsspeld, klaar om die door mijn wang te steken – en toen hoorde ik ineens in de verte Rapper’s Delight, het eerste hitje van de hiphop. Dat was ook rauw en van de straat, maar veel positiever. En graffiti hoorde bij die cultuur.”

“Nu vliegt iedereen naar New York, in die tijd deed niemand van mijn vrienden dat. Mijn moeder was er al een keer geweest en nam ons mee. We sliepen op de bank bij iemand die ze nauwelijks kende. Mijn moeder deed dat gewoon, met twee jonge kinderen zonder geld naar New York op vakantie.”

“Daar zag ik wat graffitigasten die ik in Amsterdam al had ontmoet. Ik had toen een vaste route: Van Eeghenstraat, Van Breestraat, Vondelpark. Ik liep langs een galerie op de Willemsparkweg en zag daar ineens werk van die jongens uit New York: graffiti in een galerie, wat is dit?”

Waarom ben je nooit naar New York verhuisd?

“Ik ben er ontelbare keren geweest, ook voor langere periodes, en heb het wel overwogen. Het klinkt een beetje zoetsappig, maar ik hou te veel van Amsterdam. Het meest luxueuze leven is om Amsterdam als thuishaven te hebben en vaak ergens anders heen te gaan. Emigreren zou als verraad voelen, dit is mijn stad. Ik weet hoe alles werkt, als ik iets wil kan ik het hier beter realiseren.”

Wat zou er gebeuren als je nu in Amsterdam dezelfde graffiti op de muren zou spuiten als in de jaren 80?

“De liefhebbers zouden denken: hé Shoe is weer actief, hij is terug. In die tijd had je ook Ego, de beste graffitinaam ever. Die stond door de hele stad, zelfs in Noord. Wij kwamen nooit in Noord, daar had je alleen criminelen en boeren. Ego is nu weer bezig, hij staat overal in Amsterdam.”

Zou je nu strenger worden gestraft?

“In die tijd ben ik het meeste gearresteerd van iedereen, ik heb alle politiebureaus vanbinnen gezien. Je moest een nachtje zitten, de spuitbussen werden ingenomen en je kreeg een boete van 35 gulden. Nu staan overal camera’s, de hele stad is gereguleerd.”

“De politie werkt met opsporingstechnieken, huiszoekingen, vingerafdrukken en boetes voor wat je eerder hebt gedaan. Groepjes die het nu nog doen zijn georganiseerd alsof ze een bank gaan overvallen. Camera’s uitschakelen en bivakmutsen op.”

Op zijn telefoon laat hij een door de gemeente geproduceerd YouTubefilmpje zien over de festiviteiten die worden georganiseerd voor het 750-jarige jubileumfeest van Amsterdam, in 2025. Het gaat over hoe we allemaal samen zijn in deze stad, met historische beelden, onder meer van een jonge Shoe en zijn graffitivrienden.

“Een braaf filmpje. We zijn contained, wij hebben ons natuurlijk ook laten inpakken. In opdracht van woningbouwverenigingen muurschilderingen maken om buitenwijken van Amsterdam een beetje op te fleuren. Ik heb net een uitnodiging gekregen om in Parijs een muur te beschilderen, op een tentoonstelling over 60 jaar street art.”

CV Niels Meulman, oftewel Shoe (Amsterdam, 1967) is kunstenaar. Op 11 mei wordt in de Curators Room in de Art Chapel de sculptuur onthuld van de auto waarmee hij schilderijen maakte. Op 26 mei volgt een opening bij Jan Six op de Herengracht. “Spiegels met de tekst I am Fine.”

De stad van... Niels ‘Shoe’ Meulman Echt Amsterdams

“Een haring eten bij zo’n kar en dan een praatje maken.” Accent

“Het is niet plat Amsterdams. Wat is het wel, nasaal irritant?” Havermelk

“Zo min mogelijk melk, ook geen havermelk.” Huur of koop

“Beide. Ik heb gekocht en huur nu ook.” Import

“Een heel goede vriend van me had het er wel eens over dat hij liever in Amsterdam was opgegroeid dan in een bekrompen dorp als Didam. Ik zei hij daar na al die jaren over op moest houden en heb hem toen maar officieel tot Amsterdammer geslagen, met een grote schaar die daar toevallig lag.”