Kunstenaar maakt werk met 102.000 namen van Holocaustslachtoffers

102.000 Project De Namen omvat de namen van alle 102.000 uit Nederland gedeporteerde en vermoorde slachtoffers van de Holocaust.

De Tweede Wereldoorlog en het Derde Rijk hebben Domburg, die tien jaar in Berlijn heeft gewoond, altijd gefascineerd. "Dat is ook om dat Hitler eigenlijk een kunstenaar wilde worden. Bij kunst denk je aan iets positiefs en moois. Maar hier werd een heel zwarte kant zichtbaar."



In 2013 schreef Domburg al eens alle Amsterdamse adressen op waar de weggevoerde mensen woonden. "Het waren er zo'n 13.000. Je maakt zo'n klinisch getal zichtbaar. Het waren vaak hele straten en huisnummers achter elkaar, één, twee en drie hoog. Wat moeten die straten donker zijn geweest."



Persoonlijk karakter

Dit kunstwerk hing destijds in het Joods Historisch Museum. Er kwamen veel reacties op, zegt Domburg.Het handschrift is voor hem 'een beeldend middel'. "Het heeft een persoonlijk karakter. Ik vind het jammer dat het langzaam verdwijnt. Iedereen werkt op een laptop."



Het was voor Domburg belangrijk om de namen op papier te schrijven. "Papier is kwetsbaar en de positie van die mensen was ook kwetsbaar. Ik vind het daarom mooier op papier dan uitgehouwen in steen."



Domburg ziet zijn project De Namen als eer­betoon aan alle gedeporteerde mensen. "Het schrift is belangrijk in de Joodse cultuur. Met dit project krijgen de mensen bovendien een naam. Het worden individuen in plaats van getallen."



Het kunstwerk De Namen hangt vanaf 27 januari in Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen. Daarna wordt het een reizende tentoonstelling.