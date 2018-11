Kunstenaar haalt hekken rond I amsterdam weer weg

De tekst 'I am dream' op de drie meter hoge en 27 meter brede hekken was een knipoog naar de speech van Martin Luther King, en de installatie een protest tegen het verdwijnen van culturele vrijhavens in de stad. Rozenberg plaatste ze woensdag in de vroege ochtend.



Dadara, zoals de kunstenaarsnaam van Rozenberg luidt, wilde met zijn actie artiesten oproepen om net als hij de publieke ruimte in de stad te claimen en kunst te plaatsen. "Ik kreeg veel reacties op dit onderdeel van mijn guerilla-oorlog. Mijn punt was duidelijk."



Op eigen initiatief zijn de hekken weer verwijderd. Dadara ontkent dat er contact is geweest tussen hem en de gemeente.



Het idee voor een kunstwerk had Rozendal al in 2017. Toen vorige maand plotseling het doek voor de letters viel, zette hij er vaart achter.