Kunnen we straks schaatsen op de grachten? ‘Het spant erom’

IJspret op de Keizersgracht in 2018. Beeld Amaury Miller

“Afgelopen nacht was het bij Schiphol -7,9 graden, dus die temperatuur zal wel voor een paar centimeter ijs hebben gezorgd,” vertelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. “Maar donderdag was het nog maar een dun laagje en je wil een laag van toch wel tien centimeter bereiken.”

De komende dagen blijft het vriezen. In de nachten wordt het tussen de -8 en -10 graden, met zaterdag overdag maximaal -3. Maar vanaf zondagmiddag wordt het weer warmer en gaat het dooien. In de ochtend blijft het nog onder nul, maar later zal de temperatuur stijgen tot twee graden.

Waaghalzen

“De meeste grachten zullen de tien centimeter niet halen, hoewel dat per gracht zal verschillen. Dan gaat het om grachten die bijvoorbeeld wat meer wind hebben gehad of die net wat warmer water hebben. Of waar iemand doorheen is gevaren, zoals de Prinsengracht. Maar of het dus schaatsen wordt? Het spant erom. Al zal je vast altijd waaghalzen hebben die alsnog het ijs op gaan.”

De afgelopen dagen werd al op veel verschillende plekken in Amsterdam geschaatst. De primeur was voor de waterbak in het Westerpark. Ook de wateren in andere parken − zoals het Vondelpark, Oosterpark, Noorderpark en Flevopark − en het ijs bij IJburg waren populair. Een schaatser had de Bosbaan bij het Amsterdamse Bos helemaal voor zichzelf.

Beeld: Michiel van Esseveld.

In het Rembrandtpark zakte donderdagmiddag een persoon door het ijs. Omstanders schoten te hulp en wisten de persoon weer op de kant te krijgen. De brandweer rukte uit, maar hoefde niet in actie te komen.

Een woordvoerder van de brandweer benadrukt dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of er op een plek veilig geschaatst kan worden. “Misschien trof deze persoon net een slecht stukje, maar als iemand door het ijs zakt, lijkt het mij voldoende waarschuwing om voorlopig even aan de kant te blijven.”