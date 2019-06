Kunnen extra klassen schoolplaatsingsleed verminderen?

Het Amsterdams Lyceum was een van de meest populaire scholen in 2018. Beeld ANP

Een motie hiertoe van CDA, VVD en D66 is donderdagmiddag met ruime meerderheid aangenomen. “Elk jaar is een kleine groep leerlingen ongelooflijk zwaar de pineut,” zegt Diederik Boomsma (CDA). “Daar moeten wij ons niet bij neerleggen.” Dehlia Timman (D66) noemt de resultaten van de matching ‘echt onvoldoende’.

Leerlingen uit groep 8 hebben de garantie op een plek op een van hun twaalf opgegeven scholen. Desalniettemin vielen er dit jaar meer dan honderd leerlingen buiten de boot, waarop scholen extra plekken creëerden. Zeven leerlingen voor wie ook toen nog geen plek was, zijn vervolgens handmatig geplaatst, buiten het matchingssysteem om.

Een aantal ouders is naar de rechter gestapt, omdat leerlingen die in eerste instantie waren uitgeloot, op een betere plek terecht zijn gekomen dan scholieren die tijdens de matching op nummer 8 of lager van hun lijst zijn geplaatst. De raad wil kijken of het mogelijk is meer klassen te creëren om het leed te verminderen.