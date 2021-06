Kunnen de Pridefeesten wel doorgaan? ‘Het wordt ons moeilijk gemaakt’

De Canal Parade in betere tijden. Dit jaar gaat de botenoptocht definitief niet door. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De botenparade gaat dit jaar definitief niet door, ondanks de stevige versoepeling van de coronamaatregelen, maar tijdens het slotweekend van de Pride valt er hopelijk genoeg te feesten. Er zijn evenementen in voorbereiding voor twee dagen (vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus) op de Dam, het Rembrandtplein, het Amstelveld, het Beursplein, het Stoperaplein en de Reguliersdwarsstraat. Op de Dam staat voor zondag 8 augustus het slotfeest gepland.

“We hebben ontzettend veel gemist,” zegt Eward Koning, voorzitter van de ondernemersvereniging BIZ Reguliersdwarsstraat. “Eén Pride, twee Koningsdagen, twee Runwayshows en drie avonden Eurovisie Songfestival. We hebben altijd gezegd: zodra het kan, gaan we het inhalen.”

Spraakmakend optreden

De Pride duurt negen dagen, en aanvankelijk hoopte Koning op twee drukke weekenden. Twee weken geleden werd duidelijk dat de gemeente dat te veel van het goede vind. Daarom wil hij nu een vergunning aanvragen voor de vrijdag en zaterdag van het slotweekend.

Overdag voor de Rainbow Runway (een talentenjacht met zang, dans, ‘lip sync’ en acrobatiek) en ’s avonds voor Club NYX dat optredens van dj’s en artiesten wil organiseren op een gigantisch brugpodium. Koning: “In 2000 trad Kylie Minogue ook op zo’n podium op. Daar hebben mensen het nu nog over.”

Marianne van der Wildt, eigenaar van vrouwencafé Bar Buka, is medeorganisator van een feest alleen voor vrouwen, op het Stoperaplein. Er komen dj’s en danseressen, een paar foodkarren en twee marktkramen. Van der Wildt: “We willen een vergunning voor muziek van 16 uur tot 24 uur op vrijdag en zaterdag met plek voor duizend vrouwen uit onze community.”

De Reguliers­dwarsstraat tijdens Pride 2020. Dit jaar wordt een veel grotere toe­stroom van mensen verwacht. Beeld Amaury Miller

Vrouwen uit die community komen tijdens de Pride traditioneel bijeen in en rond de Paardenstraat. Een echt eigen evenement voor alleen vrouwen was er niet eerder. Maar of dat allemaal doorgaat, is nog maar de vraag. Tot 1 september verleent de gemeente alleen vergunningen aan evenementen die onder meer een veilige afstand van 1,5 meter kunnen garanderen: niet als de mensen eenmaal op het terrein zijn, maar wel bij de toegang, vóór de controle. En precies dat is het probleem. Duizenden mensen moeten zich legitimeren, een toegangsbewijs en de Corona­Check-app tonen en de drie coronavragen beantwoorden. Dat gaat zo veel tijd kosten dat er lange rijen zullen ontstaan, waarin 1,5 meter afstand niet te handhaven is.

Onder normale omstandigheden vallen alle grote en kleine evenementen tijdens Pride onder de paraplu van de Pridevergunning, maar omdat de botenparade nu niet doorgaat, is die vergunning er dit jaar niet. Straatfeesten moeten daardoor een eigen vergunning aanvragen.

Aanstaande maandag komt de gemeente met een pre-advies. “Het zou best kunnen dat niet alle locaties aan de eisen voldoen en ze dus niet allemaal een vergunning kunnen krijgen,” zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. “Het pre-advies maakt voor hen inzichtelijk wat wel en niet haalbaar is. Ze kunnen dan kiezen: hun plan wijzigen of ervan afzien. Ze zijn in dat laatste geval nog geen geld voor de vergunningaanvraag kwijt. Eigenlijk bieden we de helpende hand.”

Geest is uit de fles

Van der Wildt wil graag dat het vrouwenfeest doorgaat. “We doen er alles aan, maar er zijn zo veel regels dat we door de bomen het bos niet meer zien. Het wordt ons best een beetje moeilijk gemaakt.”

Ook Koning hoopt niet dat zijn straatfeest door alle regels onhaalbaar wordt. Koning: “Dan leg ik de bal terug bij de gemeente. Hoe gaan we dan die duizenden mensen in de Reguliersdwarsstraat reguleren? Want die komen toch wel. Dat zag je al tijdens Koningsdag en toen waren mensen nog banger. De geest is uit de fles. Club NYX organiseert komend weekend vier avonden. Die waren binnen negen minuten uitverkocht. Mensen willen feesten, niet meer en niet minder.”