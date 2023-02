Kruidvat aan Bijlmerplein voor tweede keer in drie dagen overvallen

Beeld Joris van Gennip

De tweede overval gebeurde zaterdag rond 18.10 uur. Een van de verdachten bedreigde het personeel met een onbekend wapen. Er raakte niemand gewond.

Een van de mannen droeg volgens Burgernet zwarte handschoenen en een zwart regenjack met een wit logo erop. De tweede verdachte droeg een zwarte jas met witte rand en een gebleekte broek. Samen vluchtten ze in de richting van de wijk Hoptille. Het is onduidelijk of de twee iets hebben buitgemaakt.

Volgens een politiewoordvoerder stonden er veel mensen buiten de winkel met een telefoon in hun hand die de overval en/of vluchtroute mogelijk gefilmd hebben. De woordvoerder roept dan ook op om deze beelden naar de politie te sturen.

De eerste overval, afgelopen donderdag rond 14.00 uur, werd door één verdachte gepleegd. Ook deze verdachte is nog op de vlucht.

De betreffende Kruidvat wil niet op de overvallen reageren.

