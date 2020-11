Krugerplein opgeschrikt door schietpartij: ‘Wat gebeurt er in deze buurt?’

Het Krugerplein de dag na de schietpartij. Beeld Marc Driessen

De overlast van hangjongeren en criminaliteit op het Krugerplein is niet nieuw. De buurt klaagt al jaren over ruziënde jongeren, heen en weer scheurende scooters, drugsdeals en sinds de laatste maanden ook over vuurwerkbommen. De overlast werd zo groot dat burgemeester Halsema besloot vanaf 1 november camera’s op te hangen op en rond het plein.

Nooit helemaal weg

De problemen namen daardoor iets af, zeggen verschillende bewoners en ondernemers van het plein. Maar weg was het niet. Ondanks de aanwezigheid van camera’s was het afgelopen nacht weer bal: een schietpartij waarbij een 30-jarige man zwaargewond raakte en per ambulance naar het ziekenhuis moest.

Een bewoner in de nieuwbouwhuizen aan het plein hoorde rond middernacht de pistoolschoten en keek uit het raam. “Ik zag nog net een donkerkleurige Smart wegrijden,” zegt de man die net als de meeste bewoners en ondernemers bij het plein liever anoniem blijft.

Twee verdachten

De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden. “Ik vraag me wel af: wat gebeurt er allemaal in deze buurt?,” zegt de buurtbewoner.

Zijn huisgenoot zegt dat hij na tien uur ’s avonds niet graag meer over straat loopt. Zijn vriendin, die buiten de stad woont, brengt hij ook altijd naar het Amstelstation. “Nee, ik laat haar niet alleen in deze buurt over straat gaan.”

Bloedvlekken

De schietpartij vond vannacht plaats op de brede stoep voor de kapperszaak op het plein, op enkele tientallen meters afstand van de neergezette camera. De bloedvlekken zijn nog te zien op de grond. Een ondernemer even verderop heeft de deur van de zaak op slot gedaan. “Vanwege die jongeren, anders voelen we ons niet senang,” zegt een medewerker achter de balie.

De hangjongeren op het plein, die gemiddeld tussen de 16 en 25 jaar zijn en uit diverse buurten komen, verzamelen zich ’s avonds op verschillende plekken. Een bewoner van de Pretoriusstraat wijst. “Ze hangen dáár, daar en daar. We zijn niet blij met die jongeren. Ze zijn slecht opgevoed,” zegt hij. “Tweeëneenhalve maand geleden waren alle brievenbussen van onze portiek stukgemaakt. Vuurwerk waarschijnlijk. Mijn vrouw schok zich rot. Het leek wel een zware bom,” zegt de man.

Doorn in het oog

De jongens die zich onder meer voor de kapperszaak en snackbar Het Snorretje verzamelen zijn de buurt al jaren een doorn in het oog. Khairy Kelany, medewerker van snackbar Het Snorretje vindt de overlast ook vervelend. Hij kent een aantal jongens van gezicht. “Ze komen hier ook binnen voor een broodje mexicano of een patat. Als ik dicht ga, gaan ze voor de andere snackbar staan.”

Een medewerkster van een andere zaak aan het plein vertelt dat de vuurwerkbommen zo hard zijn dat de trillingen binnen waren te voelen. “Het galmt over het plein.”

Keihard uitgelachen

Ze heeft al vele malen in brand gestoken prullenbakken met een bak water geblust. “De jongens lachten me keihard uit en scholden met kanker dit en kanker dat. Ik bel gemiddeld vijf keer per maand de politie. Ik zie de straatdeals dagelijks aan me voorbijtrekken. Als de politie eraan komt, schieten de jongens met hun scooters weg de omliggende straten in. Ze zijn eigenlijk zielig. Het zijn kansloze jongens.”

Op het plein spelen mannen van oudere leeftijd aan het einde van de middag een potje jeu de boules. De overlast maken ze zelf niet mee. Zij zijn ’s avonds niet op het plein te vinden. Ze kennen wel de verhalen. “De jeugd. Moeilijk,” zegt een van hen.

Niet bekend

Koffieshop Nachtegaal zegt ook niks te merken van de overlast. “Wij zijn om 8 uur ’s avonds dicht. We kennen die jongens niet,” zegt de man vanachter een plastic afscheiding.

Kapper Serhat Nalcaci, voor wiens zaak de schietpartij dinsdagnacht plaatsvond, weet dat bewoners en ondernemers naar hem wijzen. Een van de bewoners kwam laatst naar hem toe en vroeg wat hij aan de overlast ging doen. “Ik ben geen politieagent. Ik ben kapper, zei ik.”

Provocaties

Hij spreekt van een kat- en muisspel tussen de jongeren en de politie. “De jongeren lokken de politie naar het plein, provoceren en pesten hen en rennen dan hard weg de straat in,” zegt Serhat.

Zijn kapperszaak zit al sinds 2008 op het plein. Serhat piekert er niet over te vertrekken. “Wij krijgen nu de schuld. Ik heb inmiddels de ombudsman hierover in de arm genomen.”

Zijn collega-kapper Emre Yalcin knikt instemmend. “Wij geven de jongeren geen onderdak. Hier komen alleen mensen om zich te laten knippen.”