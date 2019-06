Kroongetuigedeal bekend: 12 jaar celstraf voor Nabil B.

De kroongetuige wordt zelf vervolgd voor vier moorden en moordplannen, maar zal een veel lagere straf dan normaal krijgen vanwege zijn belastende verklaringen.

Dat blijkt uit de kroongetuigedeal die B. heeft gesloten met het OM, waar het Algemeen Dagblad inzage in heeft gehad. Zijn verklaringen zijn een grote overwinning voor het OM, dat de voortvluchtige topcrimineel Taghi wil laten veroordelen voor acht moorden en vier pogingen tot moord.



Kroongetuige Nabil B. heeft in totaal 41 verklaringen afgelegd, die zijn verwerkt in een dossier van ruim 1500 pagina’s. Toen in maart 2018 bekend werd dat Nabil B. in het diepste geheim met het OM en de politie had gesproken en kroongetuige was geworden, werd een week later zijn volstrekt onschuldige broer Reduan (41) doodgeschoten in het kantoor van zijn eigen bedrijf. Aangenomen wordt dat Taghi opdracht heeft gegeven voor deze vergelding. Het OM heeft toegegeven een verkeerde risicoanalyse te hebben gemaakt met betrekking tot de veiligheid van de familie van B.



De verklaringen zijn ongekend uitgebreid en gedetailleerd, en vormen in combinatie met de miljoenen gekraakte berichten die criminelen jarenlang verstuurden via versleutelde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) sterk bewijs tegen de organisatie van de gezochte Ridouan Taghi. Ze geven ook een ontluisterende inkijk in de communicatie die schuilgaat achter moordplannen van criminelen.

Het OM ziet in Taghi, samen met de eveneens voortvluchtige Saïd Razzouki, het brein achter een gewetenloze moordbrigade die jarenlang heeft huisgehouden in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Taghi en Razzouki staan beide op internationale opsporingslijsten. Het OM heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Voor het OM en de politie is het vinden van de twee topprioriteit nummer één.

Openheid van zaken

Onderdeel van de omstreden kroongetuigedeal is dat de kroongetuige volledige openheid van zaken heeft. Hij heeft dan ook belastende verklaringen over zijn eigen rol afgelegd. B. wordt door het OM vervolgd voor het medeplegen van de moorden op de Utrechters Ranko Skekic (2016) en Hakim Changachi (2017), evenals het voorbereiden van liquidaties op Adelkarim el A. (2016) en Khalid H. (2017). Ook de deelname aan de criminele organisatie van Taghi en Razzouki wordt de kroongetuige verweten. Het OM stelt in de overeenkomst die is gesloten dat B. ‘normaal gesproken’ voor deze feiten een strafeis van 22 tot 26 jaar zou krijgen, maar in ruil voor volledige openheid krijgt hij de wettelijke maximale toegestane strafkorting. Daarbij komt het OM dus tot een strafeis van 12 jaar.

Naast de verklaringen over zijn eigen rol bij liquidaties, heeft B. ook verklaard over betrokkenheid van medeverdachten bij andere onderwereldmoorden. Het gaat dan concreet over de vergisliquidatie op Mohammed Alarasi (2014), de moord op Samir Jabli (2014), de moord op spyshophouder Ronald Bakker (2015), pogingen Ebrahim B. (2016) en de broers Chino (2016) te doden, de moord op Samir Erraghib (2016), het liquideren van onderwereldveteraan Wout Sabee (2016) en tenslotte de moord op de bekende misdaadblogger Martin Kok (2016). Voor een aantal van deze moorden heeft het OM ook aanvullend bewijs middels de gekraakte PGP-berichten.

De verklaringen van de kroongetuige worden gebruikt in het monsterproces Marengo. In totaal heeft het OM nu veertien verdachten in beeld, waarvan er twaalf vastzitten. Kroongetuige Nabil B. wordt in juli tijdens een volgende zitting in dit proces voor het eerst aan de tand gevoeld door de advocaten van de verdachten, die zullen proberen de betrouwbaarheid van de verklaringen die hij heeft afgelegd te betwisten.

‘Onevenwichtig proces’

Advocaat Inez Weski, die Taghi vertegenwoordigt, zegt in een reactie dat de inhoud van de afgelegde verklaringen zeer discutabel is. “Je kunt veel vraagtekens zetten bij de totstandkoming van deze deal, alsook de inhoud. Het is ongelooflijk dat de verklaringen nu pas kunnen worden getoetst door de verdediging. Dit is een volkomen onevenwichtig proces.”



De advocaat van Nabil B. wil geen reactie geven op de afgesloten deal. Een woordvoerder van het OM wil ook niet reageren, maar zegt wel dat het OM baalt dat de kroongetuigedeal nu uitlekt via deze nieuwssite. “Wij willen vooruitlopend op de volgende zitting niet reageren en vinden het vervelend dat dit nu naar buiten komt.”