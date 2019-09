Kroongetuige zaak Taghi zegt beschermingsdeal deels op

Nabil B. (32), kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi, heeft zijn beschermingsdeal met het Openbaar Ministerie deels opgezegd.

B. is woedend over de manier waarop de staat met hem en zijn familie omgaat. Welke gevolgen dat zal hebben voor het strafproces en B.’s beveiliging, is onduidelijk. De deal over zijn verklaringen staat gewoon nog.

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren.

Nu de spijtoptant belangrijke beschermingsafspraken heeft opgezegd, is hij niet te handhaven in de gevangenis van Vught waar hij is ondergebracht. De overheid heeft wel een ‘zorgplicht’ en mag hem niet in levensgevaar brengen door hem zomaar elders tussen andere gedetineerden te plaatsen. Dat is extra belangrijk omdat door een fout van justitie actuele foto’s van B. in gevangenissen circuleren, die justitie in dossiers had verspreid. De vrees is dat Taghi fel op B. zal jagen als die slechter beschermd wordt.

Gevolgen

De stapel verklaringen die B. heeft afgelegd, blijven de basis onder het proces 26Marengo tegen zestien verdachten, dat zal uitgroeien tot het grootste proces dat Nederland ooit kende. De uiteindelijke gevolgen van het voortdurende conflict over de beveiliging, zijn ongewis.

De Telegraaf bracht woensdagmorgen het nieuws dat al een tijd boven de markt hing. Nabil B. heeft ruim een jaar geleden zelfs gedreigd te stoppen als kroongetuige als zijn familie niet adequater wordt beveiligd. De familie heeft al jaren grote zorgen om de gebrekkige beveiliging en botst aanhoudend met de autoriteiten.

Medio 2018 formuleerde B.’s toenmalige advocaat Bart Stapert diens ‘ongelooflijk moeilijke dilemma’: “Doorgaan als kroongetuige betekent dat hij onder naasten mogelijk nog meer pijn veroorzaakt. Door te stoppen riskeert hij dat de opdrachtgever van de moord op zijn broer ongestraft blijft.”

Rammelende beveiliging

Justitie maakte in maart 2018 de kroongetuigendeal al bekend terwijl Taghi en diens rechterhand Saïd Razzouki nog voortvluchtig waren – zoals nog steeds.

B. en zijn familie hadden vaak gewaarschuwd dat de rammelende beveiliging Taghi niet zou stoppen. Zes dagen nadat de deal was geopenbaard, werd op 29 maart B.’s onschuldige broer Reduan vermoord in Amsterdam-Noord.

Eerder, nog tijdens de onderhandelingen over zijn rol als kroongetuige, was Nabil B. er achter gekomen dat was uitgelekt op welk militair complex hij toen was ondergebracht. Een medegedetineerde kreeg een snapchatbericht van een crimineel uit de gevangenis van Alphen aan den Rijn, waarin werd geïnformeerd of B. inderdaad in dat complex zat.

B. denkt dat het bericht was gestuurd namens de inmiddels voor meerdere liquidaties veroordeelde crimineel Mohamed ‘Eitje’ H. Vervolgens stond een auto verdacht geparkeerd op het militaire complex, waar het een chaos was vanwege een verbouwing. Of daadwerkelijk voorbereidingen werden getroffen B. in detentie te liquideren, is nooit gebleken.