Kroongetuige Tony de G. verklaart over meerdere moorden

Hij trok de conclusie dat er maar één optie was: weg uit het milieu De advocaat van De G.

Justitie maakte dinsdagochtend in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol bekend dat De G. eind 2017 te kennen had gegeven verklaringen te willen afleggen over de zware misdrijven die zijn gepleegd door hemzelf en anderen.



Hij zei geen andere uitweg meer te hebben gezien uit het criminele milieu. Van hem zou worden verwacht dat hij behalve de moord op Wessels nog meer onderwereldmoorden zou plegen. Dat wilde hij niet.



De G. zegt er van overtuigd te zijn dat zijn leven daarom hoe dan ook groot gevaar loopt. Volgens zijn advocaat Onno de Jong heeft De G. ook spijt van wat hij heeft gedaan. "Daarnaast was er de angst om wat hem zou gebeuren als hij zich zou afkeren van het milieu. Zou hij dan gevaar lopen? Zou zijn familie dan gevaar lopen? Hij trok de conclusie dat er maar één optie was: weg uit het milieu met bescherming van justitie."



Deal delen

Inmiddels heeft hij zijn deal met het Openbaar Ministerie getekend. De onderzoeksrechter heeft onlangs geoordeeld dat zijn getuigenissen betrouwbaar lijken te zijn.



Over welke liquidaties De G. spreekt, wilden de officieren van justitie dinsdag nog niet zeggen.



Geen van de drie verdachten van het uitvoeren van de moord op Wessels was dinsdag in de rechtszaal aanwezig.



De rechtbank 'betreurt' dat het nodig is, maar houdt de strafzaak Breuk voor onbepaalde tijd aan omdat de verklaringen van de nieuwe kroongetuige nopen tot volop extra onderzoek. De zaak zou eigenlijk vanaf dinsdag inhoudelijk worden behandeld, gedurende drie dagen.



Justitie verwacht de inhoud van de kroongetuigendeal met De G. pas 'eind 2019' te kunnen delen met de andere procespartijen.



