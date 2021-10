Kroongetuige Tony de G. heeft spijt van moord: ‘Ik ben geen lieverdje, maar dit gaat veel te ver’

Jaïr Wessels werd in 2017 doodgeschoten op een parkeerplaats bij het station in Breukelen. Beeld ANP

Amsterdamse crimineel Jaïr, ook wel ‘Jay’, Wessels werd in juli 2017 geliquideerd op het parkeerterrein bij treinstation Breukelen. De rechtbank in proces Eris, dat draait om een lange reeks liquidaties in de onderwereld, stond dinsdag uitvoerig stil bij de gebeurtenissen van die dag.

Omstreeks drie uur ‘s middags kwamen de eerste telefoontjes binnen bij de meldkamer van 112. “Er ligt hier een man onder het bloed,” vertelde een beller. “Hij is in elkaar geslagen.” Een tweede melding was specifieker. “Afrekening op het station,” meldde een getuige die tevens had gezien hoe de schutter (“Een bolle man met een shawl en een petje”) na een eerste reeks schoten naar het slachtoffer liep met een pistool. “Toen heeft hij het afgemaakt.”

Vluchtauto

Na de moord vluchtten de moordenaars naar Loenersloot. Daar werd geprobeerd de auto in brand te steken. Dat mislukte. In de vluchtauto vond de politie vervolgens wapens met daarop het dna van Michel de K. Ook werd in de auto dna gevonden van Tony de G.

Na zijn aanhouding in Spanje voor de moord op Jaïr Wessels, stapte Tony de G. over naar justitie en werd hij kroongetuige. Hij erkende bij de moord betrokken te zijn geweest als chauffeur. Daarnaast wees hij Michel K. aan als de man die Jaïr Wessels had doodgeschoten. De moordopdracht zou afkomstig zijn van Delano R., de voorman van motorbende Caloh Wagoh.

Wapentransactie

“Ik heb niks te maken met die moord,” stelde Michel K., die wel toegaf hij dat hij in wapens had gehandeld. “Tony smeekte me om wapens te regelen,” vertelde hij. Volgens K. werd zijn toenmalige vriend bedreigd. “Ik had twee verschillende wapens. Daaruit mocht Tony kiezen.” Nadere details over de wapentransacties wilde De K. ‘vanwege de veiligheid’ niet geven.

Kroongetuige Tony de G. gaf een andere lezing: “We hebben samen de liquidatie uitgevoerd.” Hij verklaarde de wapens eigenhandig te hebben opgehaald bij een lid van Caloh Wagoh in Nijmegen. Over de moord: “Michel stapte uit met de Skorpio. Toen dat wapen weigerde liep hij terug naar de auto en heeft hij het pistool gepakt.”

De G. heeft al eerder aangegeven spijt te hebben van de liquidatie. Dinsdag toonde hij opnieuw berouw voor zijn rol bij de moord. “Ik heb spijt dat ik hierbij betrokken ben. Ik ben geen lieverdje en heb altijd in drugs gehandeld, maar dit gaat veel te ver. Ik moet op de blaren zitten.” Ook richtte hij zich tot familieleden van Wessels, die in de zittingszaal aanwezig waren. “Ik vind het verschrikkelijk voor hen.”