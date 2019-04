Kroongetuige Nabil B. 'zeer geschrokken' door openbare foto

"Talloze politiemensen en mensen van justitie zijn betrokken bij de verspreiding van die dossiers," zegt advocaat Michiel Kuyp van de spijtoptant. "Niemand heeft zijn vinger opgestoken en gezegd: 'Is dit wel ok?'"



Niet alleen de veiligheid van de kroongetuige, die in een beschermingsprogramma zit, is 'ernstig geschaad', maar ook, wéér, de veiligheid van zijn familie.



Familie

"Het is niet de eerste keer dat het Openbaar Ministerie meer oog heeft voor de opsporing dan voor de veiligheid van de familie," zei Kuyp donderdagmiddag op een inleidende zitting in de strafzaak. Hij verwees naar de moord op broer Reduan in maart vorig jaar, zes dagen nadat het Openbaar Ministerie de kroongetuige - volgens de familie prematuur - had gepresenteerd.



Ridouan Taghi en zijn rechterhand Said Razzouki waren immers nog op vrije voeten. Zij zijn nog steeds voortvluchtig en lijken vanuit een buitenland aanslagen te blijven aanjagen.



Voorzichtigheid

Kuyp roept justitie op 'met de grootst mogelijke voorzichtigheid' door te gaan met het onderzoek Marengo naar Taghi en zijn groepering, en 'steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen'.



Hij sloot af met een opmerkelijk verzoek: "De verdediging van de heer Nabil B. verzoekt het Openbaar Ministerie nieuwe dossierstukken voortaan een week voor verstrekking aan de verdediging voor te leggen, zodat die mee kunnen controleren of die gevaar opleveren."



