Kroongetuige Nabil B. wilde financiële deal: ‘Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent’

Een beveiligd transport komt aan bij de bunker, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het meerdaagse proces Marengo. Beeld Robin Utrecht

17000 berichten verstuurde kroongetuige Nabil B. vanuit zijn cel met een naar binnen gesmokkelde iPhone naar zijn familie. Maanden voordat hij werd gepresenteerd als kroongetuige tegen Ridouan Taghi en diens criminele organisatie, had Nabil B. het apparaat in zijn cel. Delen van de gesprekken werden dinsdag door advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra voorgelezen in de rechtbank.

Op het moment dat Nabil B. de gesprekken voerde, was hij in onderhandeling over zijn deal met het Openbaar Ministerie. “Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik niet moet tekenen,” schreef B. op 12 december 2017. “Ik ga het afkappen met het TGB (Team Getuigen Bescherming, red.). Ik ga alles zelf regelen, heb geen vertrouwen in die honden.” Verder schreef B. dat hij een safehouse zou afdwingen. “Zolang de zaak dient bepaal ik alles.”

‘Zonder mij geen zaak’

Ook sprak hij over geld. B. wilde, zolang hij vast zat een ‘bedrag per maand’, zo schreef hij. “Zonder mij geen zaak. Punt.” Hij beklaagde zich over de hoogte van de voorgestelde vergoeding. “Buiten kenden ze mij niet. Nu hebben ze een zaak met me die ze eindelijk na jaren hebben en dan willen ze me een Fiat Punto geven hehehe. Dikke lul. Maximale of doei.”

In de gesprekken vertelde Nabil B. op de hoogte te zijn van het bedrag dat Fred Ros, kroongetuige in het Passageproces, kreeg. Advocaten Flokstra en Meijering suggereerden dat B. dit gehoord zou hebben van Onno de Jong: de advocaat van Fred Ros die momenteel ook Nabil B. bijstaat. “Fred Ros heeft 1.8 meegekregen,” schrijft Nabil B. op 23 januari 2018. “Dus Onno weet precies hoever die kan gaan.“ En: “Onno wilt graaaaaaaag mijn advocaat worden. Heeft zijn kaartje al gegeven.”

Die laatste berichten zijn opmerkelijk. Kroongetuigen mogen niet betaald worden voor hun medewerking. De financiële deal (een lening) die het Openbaar Ministerie met Fred Ros maakte is altijd geheim gebleven.

De grootste zaak ooit

B. schreef aan zijn vriendin dat hij voor zijn overstap naar justitie het onderste uit de kan wilde halen. “Dit gaat de grootste zaak ooit worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen? Ja eerst 62828 jaar etc gaan discussiëren zodat iedereen hoofdpijn heeft. Wegtrappen en klaar? No way helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.”

Omdat de onderhandelingen met het TGB kennelijk niet naar wens van Nabil B. verliepen, lijkt hij overwogen te hebben om, net als Astrid Holleeder, een boek te schrijven over zijn ervaringen. “Als ik een boek schrijf gaan mensen schrikken. Heb genoeg gezien.”

Ook blikte hij vooruit op de periode nadat zijn straf erop zou zitten. “Waar ik ook naartoe ga hebben ze een uitdaging. Ben een crimineel en dat is een feit. Zal nooit veranderen in denkwijze.”

Advocaat Onno de Jong wil niet reageren op de inhoud van de berichten.