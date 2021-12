Kroongetuige Nabil B. herhaalde: ‘Die kleine had hem gepakt’

Beeld ANP

Eerst was het in mei de (on)veiligheid van zijn gezin, vervolgens waren het ‘medische problemen’ waarom kroongetuige Nabil B. zweeg in het slepende liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Noodgedwongen behandelde de rechtbank belangrijke liquidatiedossiers in afwezigheid van de spijtoptant. Die werd dinsdag eindelijk alsnog verhoord, nu hij alweer even op zijn praatstoel is teruggekeerd.

Het begon met het Amsterdamse dossier ‘Aker’: de liquidatie van Abdelkarim ‘Appie’ Belhadj op 9 mei 2016 in Bijlmerflat Kikkenstein. Rapper Jason L. uit Zuidoost, DjagaDjaga, zit 18 jaar cel uit voor het lokken van Belhadj. Ridouan Taghi, Mario R. en Arthur M. staan in Marengo terecht voor het voorbereiden van de onderwereldmoord. Nabil B. herhaalde desgevraagd dat hij van boezemvriend Mo Razzouki had gehoord dat Belhadj was doodgeschoten ‘om 2 of 3 kilo cocaïne’ en dat ‘die kleine hem gepakt had’: Taghi. Daar had de kroongetuige verder weinig aan toe te voegen.

Mislukte bomaanslag

Dossier ‘Rudolf’ dan, over de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker, op 9 september 2015 in Huizen (verdachten Ridouan Taghi, broers Mao en Mario R., Walid M. en Arthur M.). Nabil B. had gehoord dat hij ‘de spyshop beter kon overslaan’ omdat die auto’s niet goed ‘sweepte’ (controleerde op afluisterapparatuur) en mogelijk meewerkte met de politie. Na de liquidatie had hij geconcludeerd dat Taghi achter de moord moest zitten, die immers de baas was. Veel uitgebreider is het verhaal niet.

Zo had de kroongetuige weinig aan te vullen op wat hij eerder heeft verteld over de poging tot liquidatie van de Amsterdamse crimineel Khalid B. op 5 december 2016 in Rotterdam (dossier ‘Plato’, verdachten Taghi, Achraf B. en Zakaria A.).

Waar het ging om de mislukte bomaanslag op misdaadlogger Martin Kok in Amsterdam, en de moord op Kok op 8 december 2016 in Laren (dossier ‘Zeilboot’), was een zijlijntje interessant. Een tolk die in Marokko vertaalde voor de daar gearresteerde vermoede betrokkene Anouar B. uit Utrecht, heeft inmiddels verklaard niet te hebben gezien dat die met geweld tot bekentenissen is gedwongen. Ja, hij huilde en de Marokkaanse verhoorders raakten hem aan, maar dat waren slechts ‘gedragingen die horen in de cultuur’. Nabil B. herhaalde dat hij voor Saïd Razzouki snel een kenteken opzocht, eerst had gelachen om het gegeven dat het kenteken van de auto van een oude man was (Koks vader), maar na de moord uit nieuwsberichten opmaakte dat Kok in die auto was vermoord (‘verdomd’).

Platinum Lounge

De rechtbank leerde in een bescheiden herhaling van zetten weinig nieuws over de liquidatie van Samir Erraghib op 7 april 2016 in IJsselstein (dossier ‘Ster’ met verdachten Taghi, Mao R., Achraf B., Arthur M., Walid M., Mohamed M., Zakaria el H. en Saïd Razzouki). Mo Razzouki zou Nabil B. hebben gezegd dat die beter nog in diens Platinum Lounge kon blijven, omdat B. in een zelfde auto reed als Erraghib, die zou worden geliquideerd. (“Die kleine ging Samir Erraghib pakken.”)

Over de sleuteldossiers over een liquidatieplan voor Khalid H., dat door een blunder het leven kostte van Hakim Changachi, was al veel gesproken. Nabil B. Bracht niets nieuws in.

Nabil B.’s oude vriend Mo Razzouki zit tijdelijk zonder advocaat uit protest omdat die hem niet met zijn eigen digitale dossier mag bezoeken in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Zelf had Razzouki volop vragen en opmerkingen, maar de rechtbank vond er maar weinig relevant voor het nu besproken dossier en moest hem steeds afkappen.

Het Openbaar Ministerie hoopt een oplossing te hebben voor het conflict over het digitale dossier maar of die zodanig is dat raadsman Nico Meijering spoedig zal terugkeren, is ongewis. De zaak gaat donderdag verder.