Kroongetuige Marengoproces: ‘Ik kan héél véél flikken naar justitie’

Een beveiligd transport komt aan bij de bunker, voorafgaand aan het vervolg van het liquidatieproces Marengo. Zeventien verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi, staan terecht in de megamoordzaak. Beeld ANP

De 220 berichten, die deel uitmaken van in totaal 17150 berichten, zijn afgelopen dinsdag toegevoegd aan het strafdossier in het Marengoproces. Ze komen uit een iPhone die kroongetuige Nabil B. naar binnen liet smokkelen in de gevangenis.

B. had het toestel van 18 september 2017 tot en met 2 februari 2018 in zijn bezit. Op dat moment onderhandelde hij met het Openbaar Ministerie om kroongetuige te worden. Met het toestel voerde hij voornamelijk gesprekken met zijn toenmalige vriendin.

‘Ga eens vragen hoe het met hem gaat,’ stuurde Nabil B. haar in de avond van 18 december 2017.

Volgens de recherche verzocht Nabil zijn vriendin daarmee om na te gaan hoe het ging met Mohamed Razzouki. Dat was op dat moment een boezemvriend en partner in crime van Nabil B. Razzouki was eerder die dag neergeschoten in Utrecht. ‘AK kogels dus duidelijk poging liquidatie,’ concludeerde Nabil B.

Later die avond: ‘OM wil nu snel in actie. Ze zijn bang voor oorlog.’

Twijfel

Uit het berichtenverkeer blijkt dat Nabil op dat moment twijfelde of hij door zou gaan met het kroongetuigetraject. ‘Het is dubbel. Aan de ene kant wil ik heel graag stoppen. Andere kant lastig.’

Ook lijkt het erop dat hij zich onder druk gezet voelde door justitie. ‘OM laat mij serverberichten zien die geen zuivere koffie zijn. Zodat ik sneller ja zeg.’ En: ‘Uit nieuwe dossiers haal ik niks dreigends eruit. Ze hebben fouten gemaakt maar ik sta niet op het spel.’

Later in de conversatie speculeerde hij over de reden achter de aanslag op Mohamed Razzouki. ‘Check wat hem overkomen is. Is mijn fout,’ stelde Nabil B.. ‘Mensen zijn gaan rechercheren en weten ik ga met Mo om.’ En: ‘Dit wou ik zeggen maar wou niet nu doen. Dacht ga geen plan uitleggen. Ik kan heeeeel veeeel flikken naar justitie.’

Schokkende gesprekken

Nico Meijering en Christian Flokstra, de advocaten van Mohamed Razzouki, hebben het over ‘schokkende gesprekken’ waaruit zou blijken dat de kroongetuige continu aan het calculeren was en heeft gelogen tijdens verhoren.

Afgelopen dinsdag verklaarde Nabil B. nog dat hij loyaal was aan de broers Mohamed en Saïd Razzouki totdat bleek dat zij tegen hem logen en hem wilden laten vermoorden. Volgens de advocaten klopt dat niet met een bericht dat hij met de telefoon aan zijn partner stuurde, waarin hij aangaf dat Mohamed Razzouki níet loog.

Komende week wordt de ex-vriendin van Nabil B. gehoord als getuige. De advocaten willen nu dat voorafgaand de hele reeks berichten wordt toegevoegd aan het strafdossier.