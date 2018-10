Kroongetuige La Serpe in de cabine: 678 keer een déjà vu

Daar zat hij weer, vermomd en afgeschermd in de getuigencabine van 'de bunker' van de rechtbank in Osdorp - buiten het zicht, maar alom aanwezig. Kroongetuige Peter la Serpe.



Ontspannen orakelend over de 'tactische' verklaringen die hij helemaal in het begin had afgelegd, toen hij nog aftastte of er een kroongetuigendeal in zat. Waar een 'tactische verklaring' in het jargon van de recherche staat voor een verklaring die voor het bewijs kan worden gebruikt - anders dan een bewering tegen de geheime dienst - betekent de term bij La Serpe min of meer het tegenovergestelde.