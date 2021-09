Kroongetuige in zaak Eris blijft de rust zelve: ‘Ik stond al twee keer op dodenlijst’

Beeld ANP

Alleen zijn vader (Evert, die hij verlinkt heeft), zijn moeder en zijn zusje staan achter zijn kroongetuigendeal, vertelde Tony de G. op de eerste dag waarin hij uitgebreid werd verhoord in moordzaak Eris. “Verder niemand.” Zijn laatste vriendin en de moeder van zijn kinderen staan uitdrukkelijk níet achter de deal. Hij ziet ze niet meer.

Met name de rechtbankvoorzitter ondervroeg Tony de G. ferm en gedecideerd. Dat leverde geen verrassingen op, want de kampbewoner uit Spijkenisse heeft de afgelopen jaren al keer op keer zijn verhaal gedaan en de recherche lauwert hem om zijn rust en consistentie.

Drank en drugs

De eerste speldenprikken kwamen van de advocaten, aangevoerd door Christian Flokstra, de raadsman van de nestor onder de verdachten, Greg R., die als oudgediende geldt in onder meer de Amsterdamse onderwereld. De advocaat verwees naar Tony de G.’s reputatie. “U bent een oplichter. U liegt, ook tegen uw familie. U gebruikt drank en drugs. U kunt zaken niet in de tijd plaatsen. U heeft hervonden herinneringen… Hoe moet ik nu in vredesnaam nog vaststellen of wat u zegt over mijn cliënt Greg R. de waarheid is?” De G.: “Ik zeg wat ik weet en de recherche mag controleren of er steunbewijs is. De rechtbank mag beoordelen wat de waarheid is.”

Familieleden en ‘vrienden’ zeiden dat De G. ‘lachend alles bij elkaar liegt’. De G.: “Ik heb me schuldig gemaakt aan oplichting, ja. Dat ging me goed af. Dat ging altijd om geld, niet om iets anders.”

Flokstra: “Mensen zeggen ook dat u vaak onder invloed was van drank en, vooral, drugs…” De G.: “Ik hou wel van een feestje. Als ik drink, gebruik ik drugs. Cocaïne. Als ik een glas of tien Bacardi op heb, begin ik cocaïne te gebruiken, om door te kunnen feesten en niet dronken te worden.”

Later voegde de spijtoptant toe dat ‘een feestje’ elke dag kon zijn. Want als hij dronk, dan was dat een feestje.

Raadsman Flokstra: “Denkt u dat het drugsgebruik gevolgen heeft voor uw geheugen?” De G.: “Nee. Ik kan me vaak geen data herinneren, maar verder heb ik geen last van mijn geheugen.” Over dat hij zijn vader, de criminele woonwagenbewoner Evert de G. meesleept in zijn biecht over al dat soms fatale geweld: “Ik heb gewoon verteld wat ik weet. Ik ben niet bang voor welke mensen wel of niet vast komen te zitten, want ik ga daar niet over. Als justitie vindt dat hij aangehouden moet worden, dan is dat zo. Het is geen afweging.”

Dodenlijst

Vader Evert zocht op verzoek van zijn zoon in 2017 contact met Zeki Yumusak, die vervolgens werd geliquideerd. Zoon Tony de G.: “In mijn ogen heeft hij daarbij geen strafrechtelijke rol gespeeld.” Zijn veiligheid was volgens de rechtbankvoorzitter ‘al heel lang een dingetje’. De G.: “Ik was al twee keer op een dodenlijst beland. Ik had wel gedacht aan naar het buitenland gaan, maar daarmee gaan de problemen niet weg.”