‘Krokodillenman’ Ferry Torrez (1968-2023) ging door het vuur voor zijn dieren en vrienden

Ferry Torrez bij zijn krokodillen. Beeld Marc Driessen

Twee maanden geleden kwam het moment dat Ferry Torrez zijn dieren de deur uit moest doen. Zijn krokodillen en ara’s, leguanen, varanen, slangen, schorpioenen en spinnen. “Het belangrijkste voor hem was dat ze een goed onderkomen kregen,” zegt zijn vriend Stanley Starreveld Doesburg. “Het was het moment dat hij zei: we gaan naar het einde toe.”

Torrez stond bekend als de reptielenman. Maar ook als trotse ‘leerman’ in de Amsterdamse gayscene. Voor De Spijkerbar, de oudste gaybar in Amsterdam, werkte hij als deurman, sinds hij door corona niet meer aan de bak kwam met de dierenshows waarmee hij jaren door het land had gereisd. Hij trad ook vaak op in televisieshows. Vorige week overleed hij aan kanker, 54 jaar oud nog maar.

Circusjongen

Een circusjongen was Torrez, opgegroeid tussen de dieren van circus Carl Althoff, waar zijn ouders werkten en de ‘koning der krokodillen’ Karah Khavak, van wie hij het vak leerde. In het circus wilde hij nog weleens zijn hoofd tussen de kaken van een krokodil steken of liet hij er eentje boven op hem liggen, met een paar littekens tot gevolg. “Het is niet de vraag of ik de krokodil vertrouw,” zei hij in 2015 in een interview voor de lhbtq-radioshow Kulti Kulti. “Het is de vraag of de krokodil mij vertrouwt.”

De circuswereld was een machowereldje, zei hij in datzelfde gesprek. Het vereiste moed om uit de kast te komen. “Ik had me voorgenomen om er niet voor uit te komen en nooit iets met een man te krijgen. Ik had vriendinnetjes bij de vleet. Totdat op mijn achttiende een vriendin mij ermee confronteerde: volgens mij ben jij homo. Ik voelde me vreselijk betrapt en ben die avond nog naar een homodisco gegaan.”

Daarna ging het hard. “Hij was echt een verschijning,” zegt Starreveld Doesburg. “Je zag hem niet alleen, je voelde ook zijn aanwezigheid. Altijd in full leather. Eind jaren negentig al, toen het helemaal nog niet zo geaccepteerd was om zo de straat op te gaan. Een man met sterke meningen. Hij kon snoeihard zijn. Als deurman hoefde hij maar een blik te geven en de zaak was opgelost.”

Later, toen hij met zijn dieren meer de kant op ging van de educatieve shows, verruilde hij zijn leren kleding voor een safaripak. “Ik noemde hem altijd de lelijke versie van Freek Vonk,” zegt Starreveld Doesburg. “Dat was ons soort humor.”

Groot vertrouwen

Torrez was een man met een groot vertrouwen in mensen, zegt hij. En precies dat bracht hem zeven jaar geleden in de problemen, toen hij zonder nadere vragen voor een vriend een koffertje bewaarde in het krokodillenverblijf naast zijn huis in Oost. Daar bleken later tonnen drugsgeld in te zitten. Torrez wist van niets. Nadat de zaak was voorgekomen, was hij een taakstraf rijker en een illusie armer.

Starreveld Doesburg: “We zeiden altijd: als het echt niet meer gaat, geven we elkaar een nekschot. Twee maanden geleden appte hij: het wordt tijd dat je mij een nekschot komt geven. Hij had niemand over zijn ziekte verteld. Hij dacht: ik krijg chemo en daarna is het gewoon een goed verhaal voor in de kroeg. Hij had geen zin in medelijden en drama. We hadden ook een afspraak: geen gejank.”

Achter het pantser zat ‘een prachtmens’, zegt Starreveld Doesburg. “Voor zijn dieren en zijn vrienden ging hij door het vuur.” Maandag wordt Torrez gecremeerd op De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Daarna wordt zijn leven gevierd in De Spijkerbar.