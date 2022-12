Kroegen afgeladen voor kwartfinale WK: ‘Maar we passen er wel bij’

In café Thijssen was het tijdens Nederland-Argentinië een drukte van jewelste. Beeld Dingena Mol

Een uur voor de wedstrijd was het al stampvol bij Café Thijssen aan de Brouwersgracht. “Tering, zo vol,” zei iemand die net aan kwam lopen. “We moeten een andere plek vinden om te kijken,” zei een ander. En de optimist: “Maar we passen er wel bij.”

Maarten Tops (24) moest werken deze vrijdagavond en baalde daar totaal niet van. Integendeel. “Ik sta de hele avond op de beste plek van het café, achterin voor het scherm en ik word nog betaald ook.” Zijn voorspelling? 2-1 voor Nederland, maar dat is optimistisch, zei hij er direct achteraan. “Ik wil het niet, maar diep in m’n hart denk ik dat we gaan verliezen. Maar ik ga er sowieso een gezellige avond van maken.” En daarna? “Nou, ik denk dat ik het verlies wel ga voelen komende dagen. Ik kijk alle wedstrijden en die krijgen dan wel een nare bijsmaak.”

Voor Nina (27), Eveline(27), Sharon (27) en Fleur (26) was het vlak voor de wedstrijd nog zoeken. Het café van hun oorspronkelijke plan zat vol. “We moeten naar een plek waar meer kroegen op een rij zijn, dan hebben we meer kans,” zei Nina. Ze gingen een poging doen in de Westerstraat.

Niet alleen in cafés moedigden Amsterdammers het Nederlands elftal aan. Bij De Pizzabakkers op de Leliegracht keken de medewerkers op een tablet terwijl het geluid door de hele pizzeria te horen was. “We kijken samen,” zei Raoul Raulgius (21) die ondertussen een pizzadeeg tussen twee handen uit elkaar rekte. Collega Babel Schokke (17) vond werken op een avond als deze nóg leuker. “Het is spannend en de sfeer is gezellig. Ook met mensen van het café hiernaast.”

De wedstrijd was net begonnen toen Max Veldman (24) en Julian de Wolf (25) kwamen binnenlopen. Ze waren ‘de lul’ met eten halen. “We kijken met acht vrienden en íemand moet eten regelen. Deze keer zijn wij dat,” zei Veldman. Ze stonden met acht pizza’s in de hand: margarita, pepperoni en prosciutto. En maximaal twaalf bier deze avond, was het doel van de twee.



Toen Argentinië de 1-0 maakte, was de teleurstelling van de klanten hun gezicht af te lezen. “Ah, shit. M’n pizza smaakt nu minder lekker.”

Op de Leliegracht hingen oranje vlaggetjes bij een studentenwoning. Binnen zaten negen vrienden en huisgenoten met pizza’s en bier klaar voor Nederland. “Het WK met een kerstboom, wanneer maak je dat nou mee?” zei student Willem Schorer (22). Hij keek met huisgenoten en vrienden in zijn studentenwoning in het Centrum. Slechts een van de mannen dacht dat Nederland ging verliezen. “We hebben vertrouwen in Louis!”

Of er vaste rituelen zijn voor het kijken? “We luisteren naar de Oranje Pauw. Dat is een lied dat een vriend van ons heeft gemaakt.” Bij winst zouden ze de stad in gaan. “Naar Mercatorplein,” riepen ze gekscherend door elkaar. Schorer dacht dat het het Leidseplein zou worden. “En als we verliezen, gaan we huilend naar bed.”

Een afgeladen Café Weber, waar opvallend weinig oranje te zien was, ontplofte toen Wout Weghorst in de elfde minuut van de verlenging de gelijkmaker binnenschoot. Springen en juichende fans vielen elkaar vol ongeloof om de armen.

De extase veranderde een halfuur daarna in diepe mineur, toen Argentinië de allesbeslissende strafschop binnenschoot. Een Oranjefan vermorzelde direct na verlies zijn plastic bekertje in z’n hand.

Teleurgestelde fans liepen in groepjes cafés uit, soms scheldend. En sommigen waren zelfs te boos om nog wat over de wedstrijd te zeggen.

