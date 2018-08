Kroegeigenaar Queers zoekt haatbrievenschrijver voor docu

We waren al langere tijd op zoek naar een originele invalshoek Documentairemakers

De documentairemakers Busstra en Van Hartskamp raakten geïntrigeerd door het idee van een haatbrievenschrijver. Ze willen graag in een project onderzoeken of tolerantie jegens de lhbtq-gemeenschap toe- of afneemt.



Contactadvertentie

"In de media lezen we tegenstrijdige berichten en al langere tijd waren we op zoek naar een originele invalshoek. De zoektocht van kroegeigenaar Marcel Brunsveld en Queers Café zullen fungeren als arena van de documentaire."



Als startpunt hebben Brunsveld en de twee vrouwen een contactadvertentie opgesteld. 'Lieve kroegeigenaar/dragqueen (32) met licht hysterisch karakter die niet op zijn mondje is gevallen heeft zin om met iemand tot in de vroege uurtjes te praten over het leven en is daarom op zoek naar de anonieme briefschrijver.'



Ze hopen met het zoekertje in contact te komen met iemand die het sterke vermoeden heeft wie de briefschrijver is, of zelfs met de afzender zelf. Mensen die het een interessant onderwerp vinden en er iets over willen zeggen, mogen ook contact opnemen.