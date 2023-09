Kroegchroniqueur Ben ten Holter (1942-2023) was in het internetloze tijdperk dé Amsterdamse gids

Kroegchroniqueur Ben ten Holter (1942-2023), auteur van Het Groot Amsterdams Kroegenboek, schreef een aantal decennia over cafés in Amsterdam. Overal waar hij kwam, op de redactie van Het Parool of in zowat elke bruine kroeg in Amsterdam, was hij goed voor een anekdote.

Voor de baan van Ben ten Holter bestaan prachtige omschrijvingen. Caférecensent natuurlijk, maar beter: professioneel kroegloper. Beroepskroegtijger. En de mooiste: kroegchroniqueur.

Ten Holter schreef tussen 1983 en 1998 wekelijkse columns in Het Parool over cafés. In 1967 had hij al het standaardwerk Het Groot Amsterdams Kroegenboek geschreven. Simon Carmiggelt, die andere chroniqueur, schreef in het voorwoord: ‘Tot nu toe gold ik onbetwist als de Karl Marx van het Nederlandse drankmisbruik, (...) en nu komt U met een boek dat bewijst hoe onbevoegd ik ben en hoe opgeblazen mijn reputatie als kroegloper eigenlijk is.’

Zijn uitgever en vriend Bas Lubberhuizen: “Ben was een opgewekt mens, vrijwel altijd. Hij kon ruw en onbehouwen zijn, maar ook subtiel, fijnzinnig en hoffelijk. Ben had beide kanten.”

Speerwerpen

Ten Holter werd in 1942 geboren in Maartensdijk en groeide op als jongste van tien kinderen in een katholiek gezin in de Utrechtse wijk Tuindorp. In zijn jeugd blonk hij uit in atletiek, met name de werpnummers, en werd hij Nederlands jeugdkampioen speerwerpen. Na enkele omzwervingen kwam hij in Amsterdam terecht.

Hij was pas 25 jaar toen hij in Het Groot Amsterdams Kroegenboek alle vierhonderd cafés binnen de grachtengordel beschreef. Het boek werd meteen een bestseller, zeker na een optreden in Voor de vuist weg van Willem Duys, en dat gold ook voor alle volgende, hernieuwde edities, tot en met de vijfde in 1986. Generaties nieuwe studenten in Amsterdam leerden de stad kennen met het boek van Ten Holter als leidraad.

Daarnaast was Ten Holter 25 jaar lang de samensteller van Amsterdam op Zak, een jaarlijkse agenda en wegwijzer met alles wat de Amsterdammer wilde weten. Waar zijn de taxistandplaatsen, fietsenmakers, avondwinkels, cafés uiteraard. Een gouden formule in het internetloze tijdperk. De oplage in de hoogtijdagen bedroeg vijftienduizend exemplaren.

Cafétoiletten

Ten Holter schreef ook nog andere boeken, onder meer over cafépoezen, cafétoiletten, en ook een biografie van Manke Nelis. Een avond in Amsterdam, de eerste roman van K. Schippers, is gebaseerd op tien gesprekken die hij had met Ten Holter.

“Het was een markante man,” zegt oud-Paroolcollega Corrie Verkerk, “met dat hele grote lijf van hem dat heel veel drank kon verdragen. Soms kwam hij in kennelijke staat op de redactie en deed hij voor hoe je moet speerwerpen, net als een luchtgitaar.”

Een lijk!

De meest legendarisch Paroolanekdote is hoe Ten Holter onder een bureautafel lag te slapen en een bezoekster 's ochtends uitriep: ‘Daar ligt een lijk!’ Ten Holter zelf kon er later ook smakelijk over vertellen.

Zijn zoon Bas: “Mijn vader had een hekel aan chagrijn. Voor hem lag de humor echt op straat. Hij was ook constant op zoek naar toehoorders dan wel slachtoffers om te luisteren naar zijn verhalen. Een kleurrijke man, absoluut.”

Vorig jaar april werd bij Ten Holter uitgezaaide longkanker vastgesteld. “Dat kwam niet als een verrassing,” zegt zijn zoon. Maar de chemo sloeg zo goed aan dat hij in oktober nog zijn tachtigste verjaardag vierde in Vreugdehof, het verzorgingstehuis in Buitenveldert waar hij sinds 2021 woonde.

Lubberhuizen: “Het was een buitengewoon genoeglijke bijeenkomst. Ben was nog altijd opgewekt, zelfs toen hij niet meer kon lopen. Tijdens die middag is nog een bibliotheek ingericht met zijn boeken. Ben bleef er het beste van maken.”

Sushi met sake

Op 21 juni jongstleden overleed Ten Holter, tachtig jaar oud. Omdat hij zijn lichaam aan de wetenschap doneerde, komt er geen reguliere begrafenis. Bas ten Holter: “Mijn vader wilde geen treurig verhaal met in de hoek zijn kist. Zijn laatste wens was een viering van het leven met een maaltijd met sushi die wordt weggespoeld met sake.”

Die bijeenkomst vindt plaats in de kelder van het bejaardentehuis in Dordrecht waar Ten Holters broer Harry woont. Die kelder heet het Ten Holter Café.

Over de auteur: Hans van der Beek werkt al ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden had hij populaire rubrieken als Hans Halveert en Schuim, nu schrijft hij vooral Amsterdamse achtergrondverhalen en reportages.