Kroegbaas Tiel Netel sr. (1941-2022) was nergens liever dan in zijn Café ’t Papeneiland

Kroegbaas Tiel Netel sr. Zelfs toen zijn zoon Tiel Netel jr. het werk in café Papeneiland had overgenomen, was hij er nog dagelijks. Beeld Mats van Soolingen

Tiel Netel sr. was van het type: hij moet je of hij moet je niet, en dat liet hij dan ook duidelijk merken ook. Een karaktertrek overigens die wel meer legendarische Amsterdamse kroegbazen eigen is.

“Als iemand niet meer terug hoefde te komen, hoefde die ook niet te betalen,” zegt zijn zoon Tiel Netel jr. “Geld mee en wegwezen. Dat ging niet altijd even vriendelijk. Dan moest je spurten.”

Vorige week maandag overleed Netel op tachtigjarige leeftijd. Ruim veertig jaar stond hij achter de tap van Café ’t Papeneiland, een van de oudste nog bestaande cafés in de stad.

“Hij was een moeilijke man,” zegt Netel jr., “maar voor ons was het een hartstikke lieve man. Mijn moeder, mijn zus Joke en ik zijn nooit iets tekortgekomen.”

Gemengd horecahuwelijk

Tiel Netel werd in 1941 geboren in de Spaarndammerbuurt. Zijn vader werkte in de houthavens en al in zijn tienerjaren begon Netel in de horeca, als hotelkelner, onder meer in L’Europe.

In het voormalige Hotel Suisse aan de Kalverstraat leerde hij Henny Hegeraad kennen. Netel sr. werkte daar weer als kelner, zij als kamermeisje. Ze trouwden in 1963 en drie jaar later kochten ze Café ’t Papeneiland, hoekje Prinsengracht en Brouwersgracht. Veel idyllischer wordt het in Amsterdam niet.

‘Een gemengd horecahuwelijk’ werd dat toen genoemd. Zij kwam namelijk uit de Jordaan, hij uit de Spaarndammerbuurt, destijds héél ander volk.

’t Papeneiland groeide uit tot een iconische bruine kroeg. Behalve een originele turfkachel uit 1777 is ook het piepkleine toilet in de krappe kelder een attractie. En natuurlijk is daar de mythische tunnel die vanuit de kelder onder de gracht doorloopt – dichtgemetseld tegenwoordig, helaas.

Het verhaal dat daarbij hoort, is dat opgejaagde katholieken in de zeventiende eeuw vanuit ’t Papeneiland konden vluchten naar een kapel aan de overkant van het water. Het klopt waarschijnlijk niet, maar een goed kroegverhaal moet je nooit doodchecken, en zeker een mythe niet.

“Hij was trots op de zaak,” zegt Netel jr. “Daar was hij het liefste. Ook na afloop van het werk, als er nog stevig na werd gedronken.”

Aanvankelijk woonde het gezin boven de zaak, later verhuisden ze naar de Lindengracht, Prinsengracht en Brouwersgracht. Netel jr: “Nooit verder dan honderd meter van het café.”

Bezoek Bill Clinton

In 2011 werd ’t Papeneiland nog even landelijk nieuws toen president Bill Clinton daar een bakkie kwam doen. Hij at de legendarische appeltaart van de zaak, en nam er een mee naar huis. Zijn bedankbriefje hangt ingelijst aan de wand.

“Daar was hij ook zo trots op,” zegt Netel jr. “Dat was echt een dingetje voor hem.”

Zijn zoon kwam 28 jaar geleden erbij, Henny overleed in 2005. Netel jr.: “Ook nadat hij was gestopt met werken, kwam hij nog elke dag. Als hij ’s ochtends wakker werd, kleedde hij zich aan en ging naar de zaak.”

Inmiddels werken ook de twee kleinkinderen in ’t Papeneiland, dus een familiebedrijf van tenminste drie generaties zit eraan te komen, iets wat Netel sr. ook met trots vervulde.

Netel sr. worstelde de laatste jaren met keelkanker en hij had een pacemaker. Netel jr.: “Twee dagen voor zijn overlijden is hij weggehaald door een ziekenwagen. Toen was het op. Hij was ook erg kortademig, hij was tot het laatst blijven roken.”

Afgelopen dinsdag is Tiel Netel sr. op Westgaarde gecremeerd. Hij wordt bijgezet in het graf van zijn vrouw Henny, op Vredenhof aan de Haarlemmerweg. Netel jr.: “Ze zijn samen begonnen en nu liggen ze weer samen.”