Kritisch advies aan Amsterdam: kijk ook naar overlast van windmolens in toekomstige wijken

Bij de beoordeling van mogelijke windmolenoverlast in Amsterdam blijft een deel van de geluidshinder ten onrechte buiten beeld. Experts bevelen aan ook de effecten op toekomstige woonwijken mee te wegen.

Met die kritiek komt de onafhankelijke Commissie m.e.r., experts die door het hele land dergelijk onderzoek tegen het licht houden. Deze commissie heeft zich gebogen over de uitgangspunten van de gemeente om de effecten van toekomstige windmolenplannen tegen elkaar af te wegen.

De Commissie m.e.r. doet de aanbeveling dat Amsterdam scenario’s laat opstellen voor toekomstige woonwijken zoals Haven-Stad, met de vraag of die gebukt zullen gaan onder overlast van nieuwe windturbines. Geluidshinder voor nieuwe woningen wordt al wel in kaart gebracht, maar die impact wordt vervolgens niet meegenomen bij het vergelijken van mogelijke windmolenlocaties.

Gevoelige kritiek

Verder wil de gemeente het aantal huishoudens dat hinder ondervindt van de windmolens becijferen als onderdeel van een totaal aantal bewoners met ernstige geluidshinder. De Commissie m.e.r. vindt het belangrijk dat eerst de hinder door alleen windturbines in beeld wordt gebracht. Voor omwonenden zal namelijk niet duidelijk zijn welk deel van de overlast afkomstig is van de windmolens of dat het geluid komt van wegverkeer, luchtvaart of industrie, schrijft de commissie.

De kritiek ligt extra gevoelig omdat de onderzoeken naar de eerste windmolenplannen die concreet worden, bij de Noorder IJplas, precies om deze reden fel bekritiseerd zijn door omwonenden en actiegroep Windalarm. Uit de milieueffectrapportage blijkt dat de windturbines bij bestaande woningen ernstige hinder zullen veroorzaken voor 91 personen. Als ook de nieuwbouwwijken worden meegeteld die Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer willen bouwen, komen er ruim 700 mensen bij die ernstige hinder ervaren.

Verhullend berekenen

De windmolentegenstanders beklagen zich bovendien over de conclusie van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) dat de overlast maar minimaal toeneemt als er windmolens komen bij de Noorder IJplas. Die toename – van 2697 naar 2721 ernstig gehinderden – is zo klein omdat het gebied vlakbij de Coentunnel nu al veel geluidsoverlast heeft van de A10 en de A8, de haven, de scheepvaart op het IJ en vliegverkeer.

Deze manier van berekenen werkt verhullend, vindt Rob van der Veer, van actiegroep Geen windmolens in Landsmeer. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden door het specifieke karakter van windmolengeluid eerder overlast ervaren dan bij andere geluidsbronnen. Windturbines draaien bovendien dag en nacht door, terwijl het verkeer ’s nachts aanmerkelijk minder lawaai maakt.

172 pagina’s

De nieuwbouw en het aantal personen dat, los van andere geluidsoverlast, hinder zal ondervinden van de windturbines zijn voor de Noorder IJplas al wel te vinden in de milieueffectrapportage. “Maar die is 172 pagina’s lang,” zegt Van der Veer. “Dat leest niemand.”

Zulke absolute aantallen komen nauwelijks terug in samenvattende afwegingen of brieven aan de gemeenteraad. Van der Veer: “Mijn zorg is dat de bouw van windturbines door dendert. En dat we straks veel woonwijken met hinder hebben.”