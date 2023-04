Kritiek over oproep om contractarbeiders mee te nemen in herdenkingsjaar slavernij: ‘Niet op één hoop gooien’

Javaanse migranten komen de boot af. Tussen 1853 en 1939 zijn ongeveer 75.000 contractarbeiders naar Suriname verscheept, de meeste mensen kwamen uit Brits-Indië en Nederlands-Indië. Beeld -

Het voorstel moet nog in de gemeenteraad aan de orde komen, maar de eerste insprekers hebben zich al aangemeld. “Slavernij en contractarbeid zijn twee totaal verschillende zaken,” zegt bijvoorbeeld radiomaker Iwan Leeuwin van de Amsterdamse zender Caribbean FM. “Die moeten we niet op één hoop gooien. De Afro-Surinaamse gemeenschap heeft na heel veel inspanning eindelijk de aandacht voor wat de voorouders is overkomen in de koloniale tijd. Dat momentum mag niet worden verstoord.”

Aanleiding voor het ongenoegen is een initiatiefvoorstel van de fractie van Denk om het lot van de contractarbeiders in Suriname mee te nemen in het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Arbeidskrachten uit China, Brits-Indië en Nederlands-Indië namen na 1873 de plaats in van de tot slaaf gemaakten op de plantages (zie kader).

Het voorstel van Denk is om het jubileumjaar aan te grijpen om ook deze verborgen geschiedenis voor het voetlicht te brengen. “Slavernij en contractarbeid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Opsteller van het voorstel is fractiemedewerker Eduard Mangal. “Contractarbeid is het gevolg geweest van de afschaffing van de slavernij,” verduidelijkt hij. “Er zijn grote verschillen tussen de twee, maar ook grote overeenkomsten. Contractarbeiders werden onder valse voorwendselen naar Suriname gebracht, geronseld en soms zelfs tegen hun zin ontvoerd. De ene slavernij werd ingeruild voor de andere. In het herdenkingsjaar moet ruimte worden gemaakt om ook aandacht te schenken aan het verhaal van de contractarbeiders.”

Vergelijkbare oproep

In het voorstel verwijst Mangal naar de Surinaamse president Chan Santokhi en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh, die eerder een vergelijkbare oproep deden. Het valt op dat alle drie zelf nazaten zijn van contractarbeiders, en daarmee ook een etnische achterban bedienen. Volgens Mangal is er sprake van een broodnodige inhaalslag. “Er is heel veel onderzoek gedaan naar de trans-Atlantische slavernij. Over de geschiedenis van de bijna 75.000 contractarbeiders is veel minder bekend.”

Ook Iwan Leeuwin vindt dat er aandacht moet zijn voor de contractarbeiders, maar niet in het komende herdenkingsjaar. “Dat moet in het teken staan van de trans-Atlantische slavernij. Met alle respect, maar de contractarbeiders zijn met luxe stoomboten overgebracht naar Suriname. Onze voorouders zaten maanden geketend in een slavenschip. De contractarbeiders kregen geld en een stukje grond. De kinderen van de tot slaaf gemaakten werden automatisch eigendom van de plantagehouders. Dat gold niet voor de kinderen van de contractarbeiders.”

Nog veel te doen

Mangal weet dat het onderwerp gevoelig ligt binnen de Surinaamse gemeenschap. “Ik ken de geluiden. Om misverstanden te voorkomen: de aandacht voor de contractarbeiders mag zeker niet ten koste gaan van de aandacht voor de tot slaaf gemaakten. Ik heb mede aan de basis gestaan van het raadsvoorstel om het stadsbestuur excuses te laten aanbieden voor het Amsterdamse aandeel in slavenhandel en slavernij. Maar nu de excuses er zijn, moet er wat mij betreft ook ruimte komen binnen de gemeenschap om naar de andere verhalen te luisteren.”

Inmiddels heeft ook het Landelijk Platform Slavernijverleden gereageerd op het voorstel in de Amsterdamse politiek. Het stadsbestuur wordt verzocht slavernij en contractarbeid gescheiden te houden. “Herdenken van het slavernijverleden is meer dan het herdenken van de afschaffing ervan. Het gaat vooral om de doorwerking van dat verleden. Het gaat over de verborgen feiten en cijfers. Sommige lokale overheden, banken en kerken hebben kleur bekend over hun aandeel, andere nog niet. Er valt dus nog heel veel werk te verrichten in het herdenkingsjaar.”