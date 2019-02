Kritiek op stelling Nieuwenhuizen over groei Schiphol

CU-Voorman Gert-Jan Segers zegt dat er nog geen antwoord is op de "hele grote zorgen" van onder anderen coalitiegenoten als de ChristenUnie. Hij vindt dat de minister "te vroeg" is met haar uitspraak dat Schiphol mag doorgroeien.



CDA-leider Sybrand Buma wil Van Nieuwenhuizens uitlatingen niet voorbarig noemen, maar wijst er wel op dat "we over die groei nog moeten gaan praten''. Hij hamert op "zorgvuldigheid''. D66-leider Rob Jetten doet de uitlatingen van de minister af als campagnetaal.



De milieuorganisaties verwachten eerst een debat over de luchtvaartnota voordat er überhaupt over individuele vliegvelden wordt gesproken. Ze roepen coalitiepartijen op om de minister ter verantwoording te roepen.



Bewonersorganisaties

De delegatieleider van de bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) Matt Poelmans noemt haar uitspraken in de Volkskrant "erg voorbarig''. "We zijn nog volop in gesprek met de minister. Het lijkt erop dat ze nu al een beslissing heeft genomen. Dat valt erg tegen.''



Actiegroep Red de Veluwe zegt dat dit het zoveelste bewijs is dat de minister helemaal niet uit is op herstel van vertrouwen. "We zijn echt perplex. We zitten nog midden in een zienswijzeprocedure en dan met zulke uitspraken komen. Wat een arrogantie. Dit is schijndemocratie", zegt voorzitter Robert Tieskens.



"De minister speelt blufpoker, in dit maatschappelijke klimaat kan Lelystad gewoon niet open.''



Overdreven

De VVD vindt de opschudding overdreven. De uitspraken van Van Nieuwenhuizen passen gewoon binnen het regeerakkoord, stelt haar partijgenoot Klaas Dijkhoff. Hij maakt zich "geen zorgen, maar ik ben ook niet tegen de groei van de luchtvaart''.



Jetten "sluit niet uit dat in de toekomst kan worden gegroeid'', maar dan moet bijvoorbeeld eerst zeker zijn dat dat veilig kan. Hij wijst op de bijna-botsingen van de laatste tijd. "De minister heeft zelf de voorwaarde van veiligheid gesteld'' aan verdere groei, merkt de D66-fractievoorzitter op.



De groei van de luchtvaart is een ingewikkelde klus voor Van Nieuwenhuizen. Zo dwarsbomen coalitiepartners CDA, D66 en CU haar plannen om Lelystad voor meer vluchten in te zetten dan alleen voor van Schiphol over te nemen vakantievluchten.