Kritiek op platform voor beleggen in ‘stukjes’ woning: ‘Huizen zijn geen verdienmodel’

- Beeld ANP

“We hebben twee woningen gekocht en we zijn met meer woningen bezig,” vertelt Amrita Ramsaransing. Samen met haar compagnon Filip Nuytemans, de twee werkten eerder samen bij Uber, richtte ze Brxs op. Via dit platform kunnen jongeren, voor wie een eigen woning buiten bereik ligt, toch profiteren van huuropbrengsten en waardestijgingen van een huis bij eventuele verkoop, is het idee.

Ramsaransing en Nuytemans kwamen erop toen ze merkten dat de woningmarkt alleen nog toegankelijk was voor mensen met veel geld, legt ze uit. “Veel jongeren hebben die frustratie. Je hoort het constant om je heen, van familie, vrienden en kennissen.”

Voorlopig begeeft Brxs zich alleen nog op de Amsterdamse woningmarkt, maar er wordt ook al met een schuin oog naar de rest van Nederland gekeken. “We willen stapsgewijs de juiste aankopen doen,” zegt Ramsaransing. Ze denkt niet dat het nieuwe platform zou kunnen bijdragen aan verdere oververhitting van de huizenmarkt. “Wij hopen en denken er met ons platform juist voor te kunnen zorgen dat jongeren ook kunnen investeren in een woning. Ook huurders kunnen zo een beetje bezit opbouwen.”

Zelfwoonplicht

Deskundigen zijn verdeeld over de vraag of een platform als Brxs verdere stijging van de huizenprijzen in de hand werkt of niet. Ze wijzen erop dat particuliere investeringsbedrijven die onroerend goed aankopen, op dezelfde manier werken als de grote investeerders. Daar belegt ook een groep mensen gezamenlijk in onroerend goed. Wel zien ze tegelijkertijd ook dat een platform als Brx investeren in stenen voor een grote groep mensen bereikbaar maakt. Het aantal huizen dat door beleggers wordt aangekocht om te verhuren, zou daardoor kunnen toenemen.

Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft, denkt dat de invloed van Brxs op de huizenmarkt beperkt zal zijn, omdat veel gemeenten van plan zijn een woonplicht in te voeren om starters een kans op de woningmarkt te geven. Zo mogen koophuizen tot een WOZ-waarde van 512.000 euro in Amsterdam binnenkort niet meer worden gekocht om te worden verhuurd en moet de koper het huis zelf gaan bewonen. Ongeveer zestig procent van de Amsterdamse woningvoorraad is zo straks mee beschermd tegen beleggers. “Dus of dit bedrijf succesvol wordt, ligt aan het aantal gemeenten dat de woonplicht invoert en de grens die ze daarbij gaan hanteren,” zegt Boelhouwer.

Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond, zegt dat deze ontwikkeling ‘niet positief is voor starters’. “Deze investeringen zijn in bestaande huurwoningen en dat drijft de prijs weer op.” Volgens de Woonbond zou de overheid de huren in de vrije sector moeten maximaliseren. “De gouden bergen die beleggers in woningen zien, worden dan minder groot.”

Meer speculeren

Net als Trip denkt ook Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, dat deze manier van investeren kan bijdragen ‘aan verdere oververhitting van de woningmarkt’. “De groep mensen die een woning als een verdienmodel zien, neemt namelijk toe,” zegt hij. “Ik zie het niet als een goede toevoeging, het is weer meer speculeren op de woningmarkt. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat pensioenfondsen ook zo werken. Al zijn dat wel andere eigenaren.”

Of het bedrijf succesvol zal zijn, betwijfelt Wijnen. “Er zijn veel handelingen nodig als veel mensen investeren in een huis en onderaan de streep moet er wel wat over blijven voor de aandeelhouders.” Ramsaransing is daar niet bang voor en kijkt al vooruit. “We willen volgend jaar meer geld ophalen, zodat we verder kunnen groeien.”

De PvdA heeft dinsdag al aangekondigd deze week mondelinge vragen aan de wethouder te stellen. ‘Huizen zijn geen verdienmodel. Dit moeten we als stad dus niet willen. Ik wil morgen van het college weten hoe we dit kunnen stoppen. Mondelinge vragen onderweg,’ twitterde PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki.