Kritiek op onderwijsbeurzen: effect onduidelijk

Je kunt gewoon niet zeggen of het heeft gewerkt, maar dat was wel met voorbedachte rade

"De gemeente heeft willens en wetens gezegd: we willen de subsidie vrij houden, niet te veel regeltjes opleggen. Maar dan kun je dus ook niet zien wat het effect is."



Een ander kritiekpunt is dat er weinig kennis is gedeeld: leraren en scholen kregen het niet genoeg voor elkaar om hun nieuw verworven inzichten met anderen te delen.



Het resultaat is nu dat niet kan worden gezegd of het Amsterdamse onderwijs is verbeterd sinds 2015. Wel is het percentage leraren dat men voor ogen had om een beurs te geven bereikt. Dat moest minimaal 40 procent zijn. Bij de scholen is het doel bijna gehaald: alle scholen hadden een beurs moeten krijgen, dat zal dit jaar waarschijnlijk wel worden gehaald.



Toch zijn er nog altijd scholen waar geen enkele leraar een beurs heeft ontvangen. Vooral scholen van kleine besturen vielen buiten de boot. En een opvallend hoog aantal in Zuidoost deed niet mee. Soms was dat door personeelstekort, soms door interne problemen op school.



Beurzen zijn besteed aan heel verschillende dingen. Van nieuwe rekenmethodes leren of een cursus automatiseren tot studiereizen naar Japan en het aanleren van de scrummethode.



Positiever beeld

Eerdere evaluaties van de beurzen lieten een positiever beeld zien dan de Rekenkamer nu schetst. Een onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van de gemeente toonde in 2017 aan dat scholen en leraren heel tevreden zijn over de potjes geld.