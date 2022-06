Kritiek op GroenLinks: waarom nu een witte man als fractievoorzitter?

Imane Nadif, nummer 2 van GroenLinks in Amsterdam, werd voor het fractievoorzitterschap gepasseerd door Zeeger Ernsting.

‘Really Groenlinks!?’ ‘Wat is hier aan de hand? Hoe KAN dit!?’ De keuze voor de nieuwe fractievoorzitter bij GroenLinks zorgt voor onrust bij de achterban. WhatsAppgroepen met GroenLinksleden ontploften dinsdag, zegt onder anderen Jazz Komproe, voorzitter van de jongerenafdeling Dwars Amsterdam.

Niet verrassend, want GroenLinkspartijleider Rutger Groot Wassink herhaalt het vaak genoeg: mensen met een migratieachtergrond dringen onvoldoende door tot de top. In het verkiezingsprogramma pleitte de partij voor quota als het de gemeente niet lukt een diverser personeelsbestand te creëren. Met Groot Wassink leverde de partij ook de wethouder Diversiteit in de periode 2018-2022.

Maandag had GroenLinks een uitgelezen kans een jonge vrouw van kleur, Imane Nadif, een toppositie te geven als fractievoorzitter. De plek komt vrij nu Groot Wassink zelf voor een tweede termijn als wethouder gaat. Nadif is daarnaast ook nog eens populair bij de achterban: ze kreeg maar liefst 12.435 stemmen, meer dan partijleider Groot Wassink (12.162) en veel meer dan de enige tegenkandidaat Zeeger Ernsting (694).

Talentvol en energiek

Toch gaat niet Nadif (34), maar Ernsting (49) de partij in de Stopera leiden. Dat komt doordat niet de kiezer, maar de fractie over de fractievoorzitter beslist. In de achtkoppige fractie stemden vijf mensen voor Ernsting, drie voor Nadif. Partijleider Rutger Groot Wassink mocht niet meestemmen. Democratisch gezien in de haak, maar de reacties logen er niet om. Waarom weer een witte man?

Bronnen rondom GroenLinks zijn duidelijk over de kwaliteiten van Ernsting: hij is geduldig, genuanceerd, verwacht wordt dat hij met andere fracties snel kan schakelen en gezien zijn zestienjarige politieke loopbaan denken raadsleden dat hij de boel bij elkaar kan houden. Bovendien was hij al waarnemend fractievoorzitter toen Femke Roosma tijdens de vorige periode met zwangerschapsverlof ging – tot tevredenheid van de fractie.

Nadif heeft duidelijk een ander profiel: ze heeft minder ervaring, maar wordt door de partij gezien als een groot talent, is energiek en bedrijft veel zichtbaarder politiek dan Ernsting. Daar komt bij dat ze zich een stuk directer uitspreekt: dit leverde de afgelopen raadsperiode interne spanningen op. Ze zou zich ‘onmogelijk’ hebben gemaakt, zeggen meerdere bronnen die anoniem willen blijven.

Een van hen: “Imane staat bekend als energiek en talentvol, maar niet als verbindend. Ze is de vorige periode een aantal keer gebotst met fractieleden. Dat is steeds wel vlotgetrokken, maar het gebeurde wel meermaals.” Een ander: “Ervaren raadsleden hebben waarschijnlijk op Zeeger gestemd, vanwege hun ervaringen in de vorige periode.”

Een stemmentrekker

Verschillende mensen rond GroenLinks zeggen dat de fractieleden goed weten dat ze een bom onder de partij leggen. “De GroenLinksfractie is niet gek. Ze hebben echt wel afgewogen dat er een diversiteitsrel zou ontstaan door voor Ernsting te kiezen. Klaarblijkelijk vereist de functie capaciteiten die de raadsleden niet zien bij Imane. Het zou waarschijnlijk anders uitgepakt hebben als GroenLinks een oppositiepartij was.”

Maar juist bij een partij als GroenLinks, hoor je vanuit de achterban en mensen die iets meer op afstand staan, gaat het óók om kansen geven aan een nieuwe, diverse generatie. Die kans is er met Imane Nadif. “Hoe leg je uit dat iemand prominent wordt ingezet tijdens de campagne, mee mag onderhandelen, een stemmentrekker is, maar als puntje bij paaltje komt de fractie niet mag leiden?”

De Nederlands-Marokkaanse Amsterdamse werd eind vorig jaar door de kandidatencommissie van GroenLinks op plek 2 van de lijst gezet, met een beoordeling die er niet om loog: zo ‘coacht Imane jonge mensen’ en is ze ‘een onmisbaar onderdeel van de komende fractie’.

Komproe van Dwars zegt dat er nog veel onbegrip heerst bij leden. Bovendien is de partij, die zelf veelal voor openheid en transparantie pleit, nog niet met een duidelijke verklaring gekomen waarom aan Nadif is voorbijgegaan. Komproe verwacht dit snel. “Imane heeft een heel sterk kiezersmandaat gekregen en is tijdens de campagne naar voren geschoven als het nieuwe gezicht. We vinden het echt jammer dat er nu twee wat oudere witte mannen de partij leiden.”

‘Werk te doen’

Partijleider Groot Wassink, die telefonisch niet bereikbaar was voor een reactie, wordt hiermee in een lastige situatie gebracht. De keuze op Ernsting kan hij afschuiven op een keuze van de fractie. Officieel is hij wethouder en heeft hij er niets meer mee te maken, maar hij is zich bewust van de beeldvorming die rond GroenLinks ontstaat.

Het is niet de eerste keer dat de partij intern te maken heeft met inclusiviteitsvraagstukken. Voormalig raadslid Simion Blom gaf in de vorige periode aan zich onveilig te voelen binnen de partij en had de indruk als ‘enige Zwarte’ binnen te zijn gehaald als ‘excuus’. Partijvoorzitter Vincent de Kom gaf toen aan dat er binnen de partij ‘nog werk te doen’ was.

Zowel Nadif als Ernsting was niet bereikbaar voor een reactie.

GroenLinks: twee zeer geschikte en ervaren kandidaten

Een woordvoerder van GroenLinks laat weten dat de fractie kon kiezen uit twee ‘zeer geschikte en ervaren’ kandidaten. “De fractie is ervan overtuigd dat Zeeger met zijn ervaring als raadslid en tijdelijk fractievoorzitter dit fantastisch gaat doen. We hebben een prachtig team, met acht geweldige raadsleden.” De partij wil niet ingaan op de kritiek die GroenLinks krijgt dat voorbij gegaan wordt aan een vrouw van kleur. Op de vraag welke boodschap dit uitstraalt naar de achterban wordt ook geen antwoord gegeven.