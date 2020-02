Kritiek op campagne straatintimidatie Halsema: ‘Echte probleem wordt niet aangepakt’

‘Ik voelde me machteloos’

Rosanne Verbeek (26) werd vorig jaar seksueel geïntimideerd toen ze een avond uit was met vriendinnen. “Er ging een man met een stijve piemel vanachter tegen me aanstaan. Ik schrok ervan, draaide me om en gaf de man een klap. Maar meer heb ik niet gedaan. Ik wilde de avond niet verpesten en ik voelde me niet veilig genoeg om er in de club direct wat van te zeggen. En eigenlijk besefte ik later pas wat er precies was gebeurd. Toen werd ik heel boos en ik voelde me machteloos. Ik kon er niets meer aan doen.”

Dagen later wil Verbeek er alsnog een melding van maken. Ze doet geen aangifte – dat vindt ze te heftig – maar mailt de club om ze daar op de hoogte te brengen van wat er op hun feesten gebeurt. Ook besluit ze haar afstudeeronderzoek van de studie communicatie en multimedia design te wijden aan seksuele intimidatie bij vrouwen.

“Ik heb 55 vrouwen ondervraagd en daarvan gaven er 53 aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld. Ook gaf een overgroot deel van de vrouwen aan dat ze niet weten waar ze een melding kunnen maken of dat ze destijds niet hebben gedurfd het te melden.”

Verbeek studeerde vorige week met een 8.5 af en wil de app FemAlert, die ze oppert als oplossing in haar onderzoek, doorontwikkelen. In de app kunnen vrouwen en meisjes een melding maken van een incident. Die informatie wordt vervolgens anoniem gedeeld met de uitgaansgelegenheid of horeca waarin het voorval heeft plaatsgevonden. De HvA zegt Verbeek te willen helpen met het realiseren van de applicatie.