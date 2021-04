Kritiek op brug tussen Marineterrein en Nemopier: ‘Verkeerde plek’

Rechts Nemo en de ingang van de IJtunnel. De pier wordt aan het Marineterrein verbonden met een brug. Beeld Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie

Dat het woekeren met ruimte is in Amsterdam bewijst de Nemopier, ­eigenlijk het uitsteeksel dat gevormd wordt door de tunnelmond van de ­IJtunnel. Er was nog ruimte voor een museum en ligplaatsen voor woonschepen. En over de pier loopt een fietspad dat met ingewikkelde bochten het oostelijke deel van de binnenstad verbindt met het Oosterdoks­eiland en CS.

Maar het moet beter: onder meer om ook het Marineterrein beter te ontsluiten zijn er plannen gemaakt om een brug aan te leggen tussen het voormalige Marine-etablissement en de Nemopier. Nu al is er een tijdelijke brug van het terrein naar de Dijksgracht. Maar waar die tweede brug nu precies moet komen is de vraag.

De ontwerpen die plaatselijk bootbewoner Ron Vissenberg heeft in­gezien, stemmen hem allesbehalve positief: halverwege het Nemo-­eiland.

Bezoekers Nemomuseum

Volgens Vissenberg wordt er ‘een brug het Oosterdok ingerommeld’. “In oudere plannen liep zo’n brug naar het puntje van de Nemopier. Nu moet de nieuwe brug ineens precies bij de ingang van Nemo aanlanden. Dat museum ziet de bezoekersstroom natuurlijk liever langs de ingang gaan dan langs het punt waar de bezoekers uit beeld zijn.”

Vissenburg benadrukt dat het hem niet gaat om zijn eigen ligplaats. “Als ik moet opschuiven: prima. Maar hier worden ineens procedures vertroebeld en een prachtig watergebied in de stad onnodig kapotgemaakt. Dit najaar beslist de gemeenteraad erover. Dat moet gewoon zorgvuldig ­gebeuren.”

Gemeente: twee bruggen

Volgens de gemeente wordt het Marineterrein ontwikkeld tot een ’toonaangevend innovatief nieuw stuk stad’, aldus een woordvoerder. “Daarvoor is de bereikbaarheid van het ­Marineterrein en de verbinding met de omgeving van groot belang. Er ligt al een tijdelijke brug over de Dijksgracht, waarvan het voorstel is om deze permanent te maken. Die brug vormt de verbinding richting CS en zal straks, als de Oosterdoksdraaibrug weer in gebruik genomen wordt, ook weer zo gaan functioneren.”

Over de ingetekende plek waar de tweede brug precies moet komen: “Voor de brug is een zoekgebied waarbinnen de brug zou moeten komen. Dit gebied ligt grofweg tussen de kop van de Nemopier en de binnenhaven van het Marineterrein. Omdat deze brugverbinding over de doorgaande scheepvaart- en staandemastroute komt, is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze brug mogelijk is en zo ja, waar zij daadwerkelijk kan komen te liggen.”

Volgens de gemeente zal de pro­cedure en ook de bepaling van de ­precieze plaats van de brug nog tot het eind van dit jaar in beslag nemen.