Kritiek op Amsterdamse autoplannen: ‘De stad is geen eiland’

De stad doorkruisen wordt bijna onmogelijk, kondigde wethouder Sharon Dijksma woensdag aan. Zij vindt medestanders, maar niet iedereen is enthousiast.

MKB Amsterdam

Bart Drenth

Voor ondernemers ligt het weren van doorgaand verkeer ingewikkeld, zegt Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam. “Wij begrijpen dat er iets moet gebeuren, de ruimte is eenmaal beperkt. Tegelijk wordt wel eens over het hoofd gezien dat de auto voor veel ondernemers onmisbaar is: zij moeten bereikbaar zijn voor leveranciers of moeten zelf de stad door met de auto. Een stad moet bewegen en dat wordt steeds lastiger. Binnen Amsterdam zijn meer laad- en losplekken onontbeerlijk.”

Drenth beaamt dat het openbaar vervoer binnen de stad behoorlijk goed is. “Maar de stad is geen eiland. Als er geen goed alternatief is voor de auto van en naar de stad maak je veel bedrijvigheid onmogelijk. Ik ben bang dat dit ertoe gaat leiden dat bedrijven de stad uit trekken.”

Taxibedrijf TCS

Gamis Boulahari

Voor taxi’s, de kilometervreters van de stad, wordt het nog ingewikkelder, zegt Gamis Boulahari van taxibedrijf TCS. Hij is teleurgesteld over hoe de autoloze ambities van de stad uitpakken voor taxichauffeurs. “Ik snap de achterliggende gedachte natuurlijk, maar zo maak je het de taxi heel moeilijk om goede service te verlenen. Als wij allerlei straten niet in mogen, dan gaat de rit langer duren, wordt het duurder voor de klant. Dat willen wij juist niet, mensen nemen geen taxi om om te rijden. Taxi’s zijn van groot belang voor de korte ritten, waarbij we klanten heel dicht bij de bestemming kunnen afzetten. Dat doen wij beter dan het openbaar vervoer, want die stoppen op haltes. Wij hebben meegepraat met de wethouder, maar het voelt alsof er niet goed naar ons is geluisterd. Terwijl juist wij als TCS veel werk maken van vergroening, wordt dat op geen enkele manier beloond. Wij hadden graag gezien dat voor zero-emissietaxi’s uitzonderingen zouden zijn gemaakt.”

ANWB

Ad Vonk

De ANWB is opvallend positief over de aangekondigde maatregelen. Woordvoerder Ad Vonk: “Zoals het nu is kan het niet langer doorgaan. Auto’s nemen veel plek in in de stad, veel fietsers voelen zich onveilig. Deze maatregelen helpen om dat gevoel weg te nemen. Mensen zullen eraan moeten wennen dat de auto niet altijd voor de deur staat: parkeren aan de rand van de stad vinden wij een goed idee. Ook juichen wij de deelauto toe.”

Milieudefensie

Bram van Liere

Bram van Liere van Milieudefensie is het niet eens met het veelgehoorde verwijt dat auto’s juist meer kilometers gaan maken met veel knips in de stad. “Dat is zo’n standaardargument wanneer ergens een doorgaande route wordt afgesloten. Mensen reageren op maatregelen, ze gaan niet omrijden, in elk geval niet allemaal. Veel zullen uiteindelijk op een andere manier op hun bestemming komen, via de Ringweg bijvoorbeeld. Maar ook zullen er mensen zijn die zich realiseren dat ze het best voor een ander vervoermiddel moeten kiezen, fietsen bijvoorbeeld of wandelen. Schrale troost: het is vaak sneller en vooral behaal je er gezondheidswinst mee.”

Fietsersbond

Florrie de Pater

Florrie de Pater, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond, noemt de plannen positief. “Maar helaas zijn we niet altijd enthousiast over wat er vervolgens met de vrijgekomen ruimte gebeurt. Vaak ligt de nadruk op het openbaar vervoer. Vaak komt de fietser er uiteindelijk bekaaid van af. Ook is er meer aandacht voor de voetganger. Dat is natuurlijk prima, maar moet niet ten koste gaan van de fiets. Neem de Rozengracht: er verdwijnen parkeerplekken, maar de fietser heeft straks minder plek dan nu. Hetzelfde geldt voor de manier waarop straks de Nieuwezijds Voorburgwal eruit komt te zien: minder auto’s, maar de fietser raakt aan een kant de fietsstrook kwijt en moet bij de auto op een te smalle rijbaan. Kortom: wij vinden de plannen goed nieuws, maar het kan allemaal veel beter.”