Kritiek na eerste commissiedebat wethouder Shula Rijxman: ‘Ze is gewoon een slecht politicus’

Vier maanden is Rijxman inmiddels wethouder, maar voor raadsleden blijft het onduidelijk waarom zij naar Amsterdam is gekomen. “Het heeft niks te maken met de hele integriteitskwestie rondom haar,” zegt een raadslid dat woensdagochtend de zorgcommissie heeft bijgewoond. “Ze is gewoon een slecht politicus.”

Geen malse woorden, waar zowel raadsleden van oppositie- als coalitiepartijen zich uit zichzelf bij aansloten na afloop van het debat. Zij willen niet met hun naam of partij in de krant, maar uitten op de achtergrond wel hun frustraties. “Het gaat om het beleid en de resultaten. Maar ik zou het verstandig vinden als binnen het college een evaluatiegesprek zou plaatsvinden.”

Raadslid Yolanda Hoogtanders van de VVD was vooral teleurgesteld in het gebrek aan ‘inhoudelijk voorbereiding’ van de wethouder. Hoogtanders: “Ze gaf geen enkel inhoudelijk antwoord op de vragen die gesteld werden. Daardoor ontstaat het beeld dat er desinteresse is, terwijl er echt belangrijke onderwerpen op de agenda staan.”

‘Verontrustend’

Hoogtanders verwijst onder meer naar de vaccinatiegraad die in Amsterdam onder de 90 procent ligt, de streefwaarde van de stad. Al jaren gaat dit achteruit en bij een vaccinatiecampagne in maart lag het opkomstpercentage 20 procent lager dan in 2021. Het rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen twaalf infectieziekten die kunnen leiden tot ernstige ziekte of sterfte, zoals kinkhoest en polio.

Hoogtanders: “Je kunt niet ontkennen dat, als je onder de 90 procent zakt, er grote gevolgen zijn voor de veiligheid van de stad. Dat je als wethouder dan zegt dat je daar onderzoek naar moet doen voor verdere uitspraken, noem ik verontrustend.”

Over vragen van de buurtteams, die binnen de gemeente een steeds prominentere rol innemen om zorg te bieden aan kwetsbare Amsterdammers, bleven antwoorden van Rijxman ook uit. Hoogtanders: “Ik mag toch wel van een wethouder verwachten, met de energiecrisis die eraan komt, dat ze alles op alles zet om de buurtteams op sterkte te brengen?”

Ambtenaren souffleren

Het lukt Rijxman ook niet om volgens de protocollen te vergaderen. Ze spreekt vaak niet via de voorzitter, een middel om de orde van debatten te bewaken, en vergeet meermaals haar microfoon uit te zetten. Bovendien leest ze haar antwoorden op van een iPad. Op een zeker moment in de vergadering werd zelfs een nieuwe iPad aangereikt door een ambtenaar, met uitgeschreven antwoorden.

“Ze leest alles op. Op deze manier is er geen interactie meer in het debat,” aldus een raadslid. Iemand anders: “Je ziet dat ze de inhoud mist, ze heeft de kennis niet, waardoor ze afhankelijk is van haar ambtenaren die duidelijk souffleren. Je had hen hier net zo goed kunnen neerzetten.”

In een reactie zegt Shula Rijxman dat er binnen de politiek veel trucjes zijn om vragen te beantwoorden, maar dat ze die nog niet onder de knie heeft. Rijxman: “Wil je mensen van buiten de politiek hebben of niet? Ik kan nog geen heel politieke strategie oplepelen. Over een jaar wel. Het gedoe met pasjes, microfoons en praten via de voorzitter zie je niet alleen bij mij, maar ook bij anderen.”

Op de inhoudelijke kritiek van Hoogtanders over de vaccinatiegraad zegt Rijxman dat ze wacht op onderzoeken van het RIVM. “Daar werd op doorgevraagd door het raadslid. Volgende keer zeg ik dat ik het antwoord al gegeven heb. Dat is een les. Maar ik voel de urgentie over de vaccinatiegraad. Die is enorm.”

Tijdens het commissiedebat woensdag bleef D66 stil op het onderwerp over zorg. Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk zegt het optreden van Rijxman niet te willen ‘recenseren’.

Integriteitskwestie

Rijxman ligt al langer onder vuur – al ging dat tot nu toe vooral over haar eerdere werkzaamheden. In haar vorige functie als bestuursvoorzitter van de NPO onderhield ze privécontacten met de hoogste ambtenaar van het ministerie dat de NPO financiert, wat ingaat tegen de gedragscode van de NPO.

Ook ging Rijxman op vakantie met Sander Dekker (VVD), die destijds als staatssecretaris politiek verantwoordelijk was voor de NPO. Rijxman handelde hiermee mogelijk in strijd met de gedragsregels voor NPO-bestuurders. De huidige NPO-voorzitter, Frederieke Leeflang, zei dat het ‘verstandig’ was geweest wanneer Rijxman de privévakantie met Dekker wel had gemeld.