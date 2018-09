Kritiek en bijval na uitspraken over groei van Schiphol-ceo

Benschop zet ondanks mooie woorden de traditie van voorgangers voort Omwonenden van Schiphol

Maar kritiek is er ook. "De topman van Schiphol gaat hier toch echt de fout in," aldus Kamerlid Cem Laçin (SP). "Lelystad verlicht Schiphol helemaal niet, de uitgeplaatste vluchten worden meteen opgevuld en na 2020 wil hij toch verder groeien. Waar is de verlichting?"



Grenzen

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kroger vindt dat Benschop omwonenden van Schiphol en Lelystad tegen elkaar uitspeelt. "Rondom Schiphol 'minder, meer' groei beloven, mits Lelystad Airport doorgaat. Dan erken je niet dat grenzen van klimaat en omwonenden zijn bereikt. De luchtvaart heeft zo al veel te lang kunnen doordenderen."



"Groei op Schiphol en Lelystad Airport staat bovendien haaks op klimaatakkoord Parijs. Meer vliegbewegingen betekent meer CO2-uitstoot en meer overlast."



Ze is wel blij dat Benschop bereid is te kijken of geluid en overlast in de toekomst gemeten kunnen worden in plaats van berekend, zoals nu. "Die papieren werkelijkheid staat ver van de overlast die mensen echt ervaren. We moeten geluid gaan meten en daar ook op handhaven. Dat begint nu ook door te dringen tot de minister en de nieuwe baas van Schiphol. Nu snel een concreet plan."



Mooie woorden

Actiegroepen van Schipholbewoners zijn nog minder positief. Zij pleiten vorige week al voor een complete groeistop op de luchthaven. "Zodra een bestaande afspraak knellend wordt, komt Schiphol weer met nieuw afspraken om verder te groeien," zegt voorzitter Jan Griese van Schiphol Werkgroep Amstelveen-Buitenveldert. "Het gaat al jaren en zo en Benschop zet ondanks mooie woorden, deze traditie van voorgangers voort."



"Het vliegverkeer is nu al ondraaglijk en niet in balans met de omgeving. Er zijn al 150.000 pretvluchten. Afspraken worden nog altijd niet nagekomen. Groei is ook niet nodig, Schiphol is al lang geen economische motor meer."



Lees het interview met Benschop terug: Groei van Schiphol is niet langer heilig