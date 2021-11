Kristallnacht herdacht in Portugese Synagoge

In de Portugese Synagoge op het Mr. Visserplein in het centrum is dinsdag de Kristallnacht herdacht. In die nacht, van 9 op 10 november 1938, plunderden nazi’s duizenden Duitse synagoges en Joodse winkels. 91 Joden kwamen daarbij om het leven.