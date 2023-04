Kringloopwinkels registreren goederen niet, ondanks wetswijziging: ‘Is niet te doen’

Sinds 1 april moeten kringloopwinkels, zoals deze vestiging van Rataplan in Amsterdam-West, alle goederen die ze krijgen registreren bij het Digitaal Opkopersregister. Beeld Mariet Dingemans

“Wat is uw postcode?” vraagt Tim de Jong (22), medewerker van kringloopwinkel De Lokatie in Amsterdam-Oost. Een jongeman geeft hem een grote doos met een cd-speler, enkele cd’s, een paar theekoppen en een nieuw koffiezetapparaat. Daarna volgt een vrouw met twee tassen bloempotten. “Wat is uw postcode?” vraagt De Jong weer. “Als ik iedereen ook nog om ID zou vragen en alles zou registreren, is dat niet te doen.”

Toch moet dit eigenlijk wel: om heling en witwassen beter op te kunnen sporen ging op 1 april een nieuwe wet in waarbij kringloopwinkels, die vallen onder opkopers en handelaren, een groot deel van de afgegeven spullen moeten registreren bij het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het gaat om spullen met een uniek nummer, zoals telefoons, laptops en andere apparaten met een stekker, maar ook om fietsen, sieraden en kunstvoorwerpen. Een datum van aangifte, identificatie van de gever, specifieke omschrijving en de prijs van het goed komen daar nog bij.

Kringloopwinkels die zich niet aan de regels houden riskeren een boete van enkele duizenden euro’s. Toch besloten sommige Amsterdamse kringloopwinkels de nieuwe regels niet na te leven. “Het kan gewoon niet,” zegt Menno Hoekstra, manager bij De Lokatie. Bij de drie filialen in Amsterdam wordt per jaar zo’n anderhalf miljoen kilo aan spullen gebracht. Ongeveer een derde daarvan valt onder de nieuwe registratieplicht. “We vragen al om een postcode, om zo controleerbaar te maken waar de spullen vandaan komen. Maar het is onmogelijk om alles te registreren.” Alleen fietsen werden voorheen al geregistreerd.

Geen zin om te wachten

Sommige mensen komen met vijftien dozen tegelijk aanzetten, zegt Hoekstra. “Je kan niet elke doos checken op mogelijk een apparaat met een stekkertje. Mensen willen spullen afgeven en weer weg. We sorteren de gebrachte spullen en registreren die in kilo’s, daar hebben we onze handen al aan vol.”

Bij Rataplan wordt om dezelfde reden de nieuwe registratiewet niet nageleefd en de klanten die spullen afgeven alleen om een postcode gevraagd, laat Koen Bakker, districtmanager van de grootste kringloopketen weten.

Bij het filiaal in West registreert, sorteert, en zet vrijwilliger Coen Griffioen (67) bestellingen klaar. “Ik was net 5 minuutjes weg en iemand heeft een grote doos neergezet en is weggegaan.” Wachten totdat iemand van Rataplan kwam helpen, deed de gever niet.

In de doos liggen enkele boeken, kleding en twee paar schoenen. “Dit gebeurt vaker. Mensen hebben geen zin om te wachten. Soms willen ze hun postcode niet eens geven, dan gaan ze al helemaal niet hun legitimatie laten zien. Weet je hoeveel computerfraude er is? Ik zou het zelf ook niet doen. Bovendien zou je hier tien mensen moeten neerzetten en vijf computers om dat allemaal te regelen,” zegt Griffioen.

Circulaire economie

Rataplan en De Lokatie zijn lid van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) en voldoen aan het Keurmerk Kringloop Nederland. Dat betekent dat alles wat in de winkel staat, is gebracht door mensen die het zelf niet gebruiken en iemand anders er gelukkig mee willen maken. Maar witwassen of heling, dat lijkt Bakker niet logisch. “Waarom zou een dief iets stelen om het uiteindelijk gratis af te leveren?” zegt Bakker.

Inmiddels heeft ook het ministerie van Justitie en Veiligheid geconcludeerd dat de uitgebreide registratieplicht voor kringlooporganisaties niet houdbaar is en een te grote administratieve last met zich meebrengt. Momenteel is de Tweede Kamer in overleg over een wetswijziging waarbij leden van de BKN alleen goederen met een uniek nummer, zoals fietsen, laptops en mobiele telefoons, moeten registeren en degene die de spullen afgeeft zich niet meer hoeft te identificeren.

Tot de wet daadwerkelijk is gewijzigd houdt Hoekstra zijn hart vast. “Als er ooit handhaving over de vloer komt, hoop ik dat ze beseffen dat dit niet kan. Want met deze nieuwe regeling willen mensen geen spullen meer komen brengen. Als Nederland in 2050 een circulaire economie wil hebben, waar het hergebruiken van goederen een grote rol speelt, gooit de overheid haar eigen glazen in.”