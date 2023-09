Krimp? Nieuwkomer Jetblue laat zich niet zonder strijd van Schiphol verjagen

Deze week streek de eerste Airbus van Jetblue vanuit New York neer op Schiphol. Beeld Schiphol

Er zit een heel klein Nederlands haakje aan Jetblue, dat in 1999 werd opgericht door John Neeleman, kleinzoon van een Nederlandse emigrant. Verder is er weinig Hollands aan de Amerikaanse prijsbreker, die vooral in de VS en het Caribisch gebied actief is.

Tot nu. Deze week streek de eerste Airbus van Jetblue, uitgegroeid tot de op vijf na grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, vanuit New York neer op Schiphol. 20 september volgen dagelijkse vluchten naar Boston.

Het kostte Jetblue jaren strijd om toegang te krijgen tot de Nederlandse luchthaven. Een strijd die nog lang niet ten einde is. Met de krimpplannen van het kabinet voor Schiphol aan de horizon, dreigt de komst van de Amerikaanse verstoorder van korte duur te zijn.

Niet als het aan topman Robin Hayes ligt, die deze week ‘in coach’ meevloog op de eerste vlucht en in zijn Amsterdamse hotel tegen de jetlag vecht. “Het valt mee, maar het wordt wel tijd voor cocktails.”

“Reizigers en politici denken dat er 12, 14 verschillende luchtvaartmaatschappijen tussen Europa en de VS vliegen,” zegt Hayes, “maar het zijn er slechts drie. Ze zijn samengeklonterd in drie luchtvaartgroepen die zo de prijzen en routes bepalen. En overheden beschermen dat. We strijden in de VS al 20 jaar tegen zulke groepen en hebben geleerd hoe je ze kunt verslaan.”

Geen alternatief

Amsterdam is een markt waarvoor transatlantische ticketprijzen het hoogst zijn en concurrentie het kleinst. Voor rechtstreekse vluchten naar New York of Boston is er geen alternatief voor KLM en partner Delta Air Lines. Het is niet makkelijk daartegen te concurreren.

Jetblue koketteert daarbij met ticketprijzen vanaf 399 euro voor een enkele reis, inclusief maaltijden en amusement. Wel moet worden bijbetaald voor ruimbagage, zitplaatskeuze of extra luxe plekken, zoals de 24 privécabines met bed.

Het zag er lang niet naar uit dat de Amerikanen, na twee jaar geleden in Londen en afgelopen juni in Parijs, ook in Amsterdam mochten landen. In 2019 werd Jetblue’s aanvraag voor start- en landingsrechten (‘slots’) op Schiphol afgewezen, omdat de luchthaven haar maximum van 500.000 passagiers per jaar aantikte.

Bovendien wil de overheid actief voorkomen dat nieuwkomers naar bestemmingen vliegen die al door andere maatschappijen worden bediend en zo kostbare ruimte op Schiphol verkwisten, die beter gebruikt kan worden voor vluchten naar nieuwe locaties.

Machtspositie

Volgens Jetblue wordt daarmee de machtspositie van KLM (en partners Delta en Air France) bestendigd. Reden om een formele klacht in te dienen bij het Amerikaanse ministerie van Transport.

“Nederland en de VS waren ooit de eerste landen die een Open Skies-verdrag met elkaar afspraken,” zegt Hayes. Dat gebeurde in 1992 en gaf maatschappijen uit beide landen ongehinderd toegang tot elkanders luchthavens. “Het kan dan niet zo zijn dat de positie van een dominante partij, zoals KLM-Delta in Amsterdam, voorkomt dat anderen gaan vliegen.”

Desondanks kreeg Jetblue vorig jaar aanvankelijk opnieuw nul op het rekest. Met de voorgenomen krimp van het aantal vluchten op Schiphol zou er te weinig ruimte zijn voor nog meer verkeer tussen Amsterdam, New York en Boston.

Deze keer startte het Amerikaanse transportministerie na een nieuwe klacht van Jetblue een formele procedure, die ertoe had kunnen leiden dat de VS de toegang voor KLM op Amerikaanse luchthavens zou beperken.

Zo ver is het niet gekomen. Jetblue wist met succes voor het winterseizoen permanente start- en landingsrechten te bemachtigen voor twee dagelijkse retourvluchten. Nadat de kortgedingrechter in mei de kabinetsplannen voor Schipholkrimp vanaf eind dit jaar doorkruiste (een uitspraak die inmiddels is verworpen door het Gerechtshof) kreeg het bedrijf ook ‘tijdelijke’ rechten om deze zomer te vliegen.

“We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden,” zegt Hayes, “maar de luchthaven heeft ons gesteund. In de winter kunnen we blijven vliegen, maar daar kunnen we niet van leven. Ik ga ervan uit dat we voor zomer 2024 ook voldoende rechten krijgen en dat die ook permanent zullen worden.”

Vluchten toevoegen

Daar laat de maatschappij het in de toekomst niet bij. “Afhankelijk van het succes willen we meer dagelijkse vluchten toevoegen. Dat is op London Heathrow al gebeurd.”

Of dat lukt, valt nog te bezien, omdat het kabinet tijdelijke krimp van Schiphol wil doorzetten zodat al vanaf volgend jaar zomer minder vluchten op de luchthaven worden uitgevoerd. “Ook in dat geval kan het niet zo zijn dat er geen concurrentie wordt toegestaan,” zegt Hayes.

“Dat is anti-competitief en in strijd met de monopolieregels in Europa en de VS. Als we geen permanente landingsrechten krijgen, starten we juridische procedures aan beide zijden van de oceaan. We zullen ons nooit neerleggen bij deze status quo.”

“Er is een duidelijke barrière om deze markt te verbeteren, die in strijd is met de Open Skies-overeenkomsten. Zo blijven vliegprijzen hoog en wordt innovatie ontmoedigd. Wij vliegen met de modernste, schoonste en stilste toestellen. In tegenstelling tot Delta en KLM.”

Krimp leidt tot hogere vliegprijzen

Met die rivalen ziet ook Jetblue niets in krimpplannen, die volgens Hayes juist averechts uitpakken voor geluidshinder en milieu. “Krimp levert minder keuze en hogere prijzen op en voorkomt dat maatschappijen nog investeringen in nieuwe vliegtuigen kunnen doen.”

“De zorgen die hier heersen over geluidsoverlast en milieuhinder zijn niet anders dan in de VS. Wij doen er als luchtvaartmaatschappij alles aan om daar iets aan te doen. We hebben 26 bestellingen bij Airbus uitstaan voor de modernste vliegtuigen om naar Europa te vliegen. De impact daarvan is groter dan welke andere maatregel ook.”