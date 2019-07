Krijgt het pand aan de Oostoever eindelijk een nieuwe bestemming?

Verschillende ondernemers deden de afgelopen jaren een poging om een vergunning voor het pand aan de Sloterplas in handen te krijgen, telkens zonder succes. Inmiddels staat het pand leeg sinds café Oostoever in 2015 de deuren sloot.

Bibob-procedure

De laatste poging werd vorig jaar gedaan door de eigenaren van restaurantconcept SoulTable. Ze betaalden maandenlang tienduizend euro huur per maand, maar verkochten nooit een drankje. De gemeente stelde na zo’n tien maanden de vergunningsaanvraag buiten behandeling.

Volgens de gemeente reageerden de ondernemers te lang niet op verzoeken om extra informatie. Die informatie is nodig voor de zogenoemde Bibob-procedure, waarmee de overheid tracht malafide ondernemers en zwart geld uit de horeca te weren.

Drugshandel

De huurder dáárvoor was restaurant SuAda, dat in 2017 de deuren had moeten openen in het pand. Ook dát restaurant ging nooit open. Bij het in aanbouw zijnde SuAda en het zusterrestaurant Ada viel op 26 juni 2017 de Landelijke Eenheid binnen, omdat de verdenking was gerezen dat beide restaurants met geld uit de internationale drugshandel waren gefinancierd.

Een bedrijf met de naam East Shore doet nu een nieuwe poging. Op 20 juli werd bij de gemeente een aanvraag voor een vergunning ingediend voor een alcoholvrij horecabedrijf zonder terras. Inmiddels is het de vierde onderneming die probeert een vergunning te krijgen voor het horecapand aan de Sloterplas.