Krijgen de Oranjevrouwen een vaartocht over de grachten?

De Oranjevrouwen vieren de 1-0 overwinning op Zweden van woensdagavond. Beeld BSR Agency

Zondag staan de Oranjevrouwen om 17.00 uur in het stadion van Lyon tegenover ‘Team USA’ in de finale van het WK vrouwenvoetbal.

Of Oranje die krachtmeting tegen de regerend wereldkampioen nu wint of niet, de gemeente denkt al na over een eerbetoon voor de ongelofelijke sportieve prestatie van de voetbalsters in Amsterdam. Hoe zoiets eruit zou moeten komen te zien is nog niet bekend; donderdag nemen de gemeente en de hulpdiensten een besluit over of en hoe de speelsters bij terugkomst in Nederland zullen worden geëerd.

In 2010 werd het mannenteam van Oranje gehuldigd na de verloren WK-finale in Zuid-Afrika. Vorige week opperde D66 daarom dat het ­damesteam in het geval van het behalen van de finale ook een huldiging verdient.

Volgens diverse bronnen op het stadhuis wordt aan een vaartocht over de grachten gedacht en een ontmoeting met burgemeester Femke Halsema op dinsdag 9 of woensdag 10 juli.

Volgens de NOS zagen ruim 5 miljoen mensen de Oranjevrouwen woensdagavond winnen van Zweden.