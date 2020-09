Krijgen Amsterdamse boa’s nu de afdankertjes van de politie?

Boa's voeren actie omdat ze willen beschikken over meer beschermingsmiddelen. Beeld ANP

Het is maar wat je kort noemt. De ‘korte’ wapenstok, waar twintig boa’s dit najaar mee gaan rondlopen in de Amsterdamse binnenstad, bestaat uit 40 centimeter solide zwart rubber, gemaakt door de firma Hazeleger Synterials. Met een polsbandje aan de onderkant, zodat handhavers die de ‘gummiknuppel’ gebruiken het ding in het heetst van de strijd niet laten vallen.

Maandag kondigde burgemeester Halsema aan dat de hoofdstad wat haar betreft deel gaat uitmaken van een proef, die de opmaat vormt van het standaard in de boa-uitrusting opnemen van het slagwapen.

Onvrede

Nieuw zijn ze overigens niet. De politie heeft er nog tienduizenden van in de kast liggen, omdat agenten in 2018 gewisseld zijn van slagwapen. Zij hebben nu een langer, zwaarder en uitschuifbaar exemplaar van metaal.

Gek genoeg omdat de korte wapenstok hen niet genoeg bescherming bood om relschoppers van zich af te houden. Agenten waren blijkens onderzoek uit 2011 erg negatief over de korte wapenstok, die volgens hen te weinig slagkracht en preventieve uitstraling had. Precies het doel waarvoor boa’s er nu een krijgen.

“Een afdankertje wil ik het niet noemen”, zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. Hij is juist blij met de komst van de gummiknuppels, omdat zijn leden dan tenminste iets in handen hebben om zich mee te kunnen verdedigen. Maar ook Kuin moet aan sommige van zijn leden uitleggen dat de handhavers niet met een kluitje het riet in zijn gestuurd.

“Het gaat erom dat we nu een verdedigingsmiddel hebben, waarmee wij wij ons tijdens de eerste minuten van een gewelddadig incident, in afwachting van de politie, kunnen verdedigen”, zegt Kuin. Alle boa’s die een wapenstok gaan dragen, krijgen overigens eerst een cursus met een examen, om onnodig geweld te voorkomen.

Niet breder inzetbaar

Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer (Vrije Universiteit), die de invoering van de nieuwe wapenstokken bestudeerde, is het belangrijk om niet te denken dat handhavers hiermee breder inzetbaar zijn. “Boa’s kunnen hiermee goed van zich af prikken bij iemand die zijn boete niet accepteert, maar het gevaar ligt op de loer dat ze hierdoor meer taken op hun bordje krijgen.”

Volgens Timmer is er al langer een trend gaande waarbij handhavers steeds meer taken van de voormalige gemeentepolitie toegeschoven krijgen, terwijl de politie zich terugtrekt uit stadscentra en wijken. Dit omdat burgemeesters nog maar weinig invloed hebben op de inzet van de nieuwe Nationale Politie. “Boa’s hebben nauwelijks aanhoudingsbevoegdheid, laat staan het geweldsniveau dat daarbij hoort”, waarschuwt Timmer.

Maar wat Kuin betreft groeit het arsenaal van gemeentelijke handhavers de komende tijd gestaag door. “We voelen ons gesteund door Halsema. Eigenlijk zouden we pepperspray krijgen, maar daar is onder de Amsterdamse coalitiepartijen veel weerstand tegen”, zegt hij. “Er is een ontwikkeling gaande waarbij handhavers in de frontlinie worden gezet in plaats van de politie. Het ligt voor de hand dat er onderzoek wordt gedaan naar pepperspray, of dat er in de toekomst een taser bijkomt.”

Ook een overstap naar de langere wapenstok, op termijn, net als de politie, is volgens Kuin geen gekke gedachte. Daar zou Timmer niet voor zijn. “Agenten hadden iets beters nodig. Maar de mep met een metalen wapenstok is heel anders, dan kunnen er botten breken, en dat gebeurt bij die korte nooit.”