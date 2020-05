Krekelburgers en eerlijke koffie in een drive-in foodmarkt

Beeld Dingena Mol

Een man geeft drie broodjes kroket aan drie vrouwen in een Peugeot met open dak. Het zijn kroketten van oesterzwam, gekweekt op koffiedik. “Het gaat als een trein,” zegt Dick Rensen (26) van kweker Rotterzwam. “Ze staan toch in de rij, en zo wordt het een beleving, een experience.”

Die experience is de Impact Driven Drive-In Market op een industrieterrein in Sloterdijk deze zaterdagmiddag. Boodschappen doen terwijl je in de auto blijft zitten. Een McDrive, maar dan met verantwoorde producten van lokale bedrijven.

Leon Ineke (36) staat stil bij de bestelpaal. “Wat voor biertjes hebben jullie?”

Die zijn van brouwerij De 7 Deugden, bier gebrouwen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Doe maar de cadeauverpakking,” zegt Ineke. Ook wil hij een achtpack Lemonaid en een bos tulpen. Dat is dan 33 euro, alleen per pin te betalen uiteraard.

Jurre Zwarts (12), de jongste koffieondernemer van Nederland, verkoopt ijskoffie van een eigen recept met biologische vanilleijs en melk van een boerderijtje in Friesland. Zwarts wil graag wat vrolijkheid brengen in deze tijden van corona. “Daarom heet mijn ijskoffie ook Happy.”

Krekelburgers

Op de grote, vierkante menukaart – inderdaad net McDonald’s – staan verder onder meer eerlijke koffie en chocolade, natuurwijn, handzeep en ook krekelburgers en de krekelborrelbox.

De krekelborrelbox?

“Daar zitten mini-hamburgertjes en falafelballetjes in,” verklaart Sander Peltenburg (28) bij het standje van De Krekerij. “Die balletjes kun je op een falafelbroodje doen of los als bitterbal gebruiken. Ze zijn voor dertig procent krekel. Zo krijgen we mensen ervan overtuigd het te eten. Krekels hebben een nootachtige, hartige smaak. Om ze te kweken heb je veel minder grondstoffen nodig. Dat is waarom we het doen.”

De Drive-In Market is een initiatief van FairChain Moyee koffie. “Fairchain zorgt ervoor dat koffieboeren niet meer doodgaan of in armoede leven,” zegt Bart Drion (31) van Moyee. “Fairtrade is niet voldoende, dan blijft maar 2 procent van het geld achter in de koffieproducerende landen. Bij ons is dat 300 tot 400 procent meer, omdat ook het branden en verpakken van de koffie in Ethiopië en Kenia gebeurt, en niet hier.”

Maar toen kwam corona.

Drion: “Opeens hadden we twee containers koffie over, dat is 10.000 kilo koffie. Die moet op, linksom of rechtsom. Daarom zijn we deze solidariteitsactie gestart. Het houdt ons van de straat, we bereiken nieuwe fairechain-believers en als we mensen ook nog een leuke middag kunnen bezorgen, is het nog beter.”

Aan het eind van de drive-in staan de ondernemers met hun standjes. Daar worden de gekochte producten in de auto geladen. Of in een fietskrat, daar doen ze niet principieel over.

Dirk Fruitema (31) en Masha Parinova (28) zijn namelijk met de fiets gekomen, hondje Keira mee. Helemaal vanaf Amstelveld naar de Rhôneweg, dus dat is nog zo’n drie kwartier doortrappen. Fruitema: “Plus een paar stopjes voor de hond.”

Ze kopen de hele menukaart. Fruitema: “Het zijn ook allemaal mooie dingen. Ik heb niet voor niets een rugzak meegenomen.”