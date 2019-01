Kreeg Mokum Reclaimed wel of geen vergunning?

Loveland kan op zoek naar een andere locatie Denise Eikelenboom van Mokum Reclaimed

De gemeente zegt inderdaad geen beslissing te hebben genomen. Simpelweg omdat dat niet hoeft. "Er is een brief gestuurd om uit te leggen dat we de aanvraag niet in behandeling hoeven te nemen omdat een vergunning niet nodig is," aldus de woordvoerder van burgemeester Halsema.



Loveland

Organisator Denise Eikelenboom is en blijft het daar niet mee eens. "Het gaat om een meerdaagsfestival met tientallen bezoekers, dit is een evenement." Mokum Reclaimed is nog niet moe gestreden. "Loveland heeft een vergunningaanvraag voor het evenement op de Sloterplas, maar die kunnen op zoek naar een andere locatie. Wij zitten daar al", zegt Eikelenboom.



"Onze advocaat zit er bovenop. Als er een rechtszaak moet komen dan gaan we ervoor."