Kreeg bijtende hond Pablito het commando ‘pak’ van zijn baasje?

Amerikaanse staffordshireterriër Pablito. Beeld Wouter Laumans

Het eerste bijtincident vond plaats op een buurtfeestje in Gein op 28 juni vorig jaar. De straatfuif was eigenlijk al zo goed als ten einde toen er een woordenwisseling ontstond tussen Damien V. en een van de andere aanwezigen. Na wat duw- en trekwerk viel die op de grond, waarop volgens justitie Damien V. het commando ‘pak’ zou hebben gegeven aan zijn hond Pablito. Daarbij zou hij met twee vingers naar de man hebben gewezen.

Pablito, een Amerikaanse staffordshireterriër, beet de man daarop in zijn gezicht en oor. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan zijn gezicht en verloor een deel van zijn oor.

Het tweede bijtincident gebeurde op 19 augustus. Nadat er ‘s avonds laat op straat bij het Wisseloordplein een confrontatie plaatsvond tussen een man en drie anderen, viel Pablito aan. Ook dit keer werd het slachtoffer in zijn gezicht en oor gebeten en ook hij verloor een deel van zijn oor.

Omdat de recherche het idee had dat getuigen van dit tweede bijtincident zich niet durfden te melden uit vrees voor hun veiligheid, werd een matrixbord geplaatst waarin ze werden aangespoord anoniem hun verhaal te doen.

Uiteindelijk werd, in november, de 35-jarige Damien V. aangehouden, het baasje van Pablito. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord.

Geliefde hond

V. ziet het anders. Hij erkent dat zijn hond gebeten heeft na afloop van het feest, maar zegt Pablito nooit de opdracht te hebben gegeven om dat te doen. “Zoals honden dat doen heeft hij het voor zijn baasje opgenomen,” zo stelde advocaat Manon Aalmoes woensdag tijdens een pro-forma zitting in de zaak.

Bij het tweede bijtincident was Damien V. naar eigen zeggen niet eens aanwezig. “Het is zo dat mijn hond een hele geliefde hond is in de wijk,” zo vertelde hij. “Een jongen die ik ken heeft hem meegenomen om hem uit te laten, terwijl ik Champions League aan het kijken was. En toen is het gebeurd.”

Daarop vroeg de officier van justitie of Damien V. de namen van getuigen kon geven die zijn verhaal kunnen ondersteunen. Dat was lastig. “Mensen staan gesignaleerd door de politie. Daarom willen ze niet getuigen,” aldus V. “Mijn hond wordt nu in een kwaad daglicht geplaatst.”

Het Openbaar Ministerie noemde Pablito ‘een lieve maar ook een gevaarlijke hond’. Bij beide slachtoffers vond dezelfde manier van ‘hoog inbijten’ plaats. “Hij heeft zijn hond gebruikt als wapen,” concludeerde de officier van justitie, die tevens opmerkte dat Damien V. eerder veroordeeld is voor geweldsmisdrijven.

Psychisch onderzoek

Damien V. blijft, gezien de ernst van de feiten, vooralsnog vastzitten. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat hij psychisch onderzocht moet worden.

Ondertussen is Pablito ook onderzocht. Volgens deskundigen is de hond ‘getraind op commando’, maar vertoonde het dier bijvoorbeeld in de omgeving van kinderen geen dreiggedrag. “Ik woon met vier jonge kinderen. Pablito heeft zelfs wel eens bij mij in bed geslapen,” zo vertelde de vriendin van Damien V. op de gang. “Denk je dat ik dat zou doen als hij gevaarlijk is?” Zij vreest dat de hond zal worden afgemaakt. “Straks krijgt Pablito de doodstraf.”