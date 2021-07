Kratten vol post voor mishandelde Frédérique (14) uit Amstelveen

Parkje aan de Albert van Dalsumlaan waar de tiener werd mishandeld. Beeld Marc Driessen

Dj’s van Radio 538 riepen dinsdag op om de Amstelveense een kaartje te sturen als blijk van steun. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven: de radiozender heeft in twee dagen meer dan 30.000 kaarten ontvangen. Een speciale auto van PostNL leverde bovendien al twaalf kratten met poststukken af in Amstelveen, meldt NH Nieuws. Naast brieven werden ook cadeaus en vele boeketten bezorgd.

Het ernstige geweldsincident wordt al dagen breed uitgemeten in de media. Deels dankzij enkele Linkedin-berichten van Frédériques vader, Paul Brink, die viral gingen.

In die posts schrijft de vader over de gebeurtenissen van afgelopen dagen. De moeder van het veertienjarige meisje lijkt hier niet helemaal achter te staan, meldt het AD. In een post op Facebook schrijft ze: ‘De keus van Frédériques vader om dit dermate breed toe te lichten in de media is niet de mijne. Ik hoop dat Frederique zich gesteund voelt en hierdoor nóg krachtiger wordt. Ze is een kanjer en ik ben onvoorstelbaar trots op haar.’

‘Huilen van dank’

Vader Brink sprak donderdag in de ochtendshow van 538 zijn dank uit voor de vele steunbetuigingen aan zijn dochter. “De actie heeft niet alleen Nederland bereikt, ook Brazilië, Moskou, Las Vegas, Turkije en Washington en ik heb zelfs brieven uit Oldenzaal gekregen,” vertelde hij. Het postbedrijf verwacht ook komende dagen nog een flinke hoeveelheid post te mogen bezorgen.

Brink schrijft op LinkedIn dat zijn dochter ‘heeft moeten huilen van dank’ vanwege alle steunbetuigingen. “Wat ongelofelijk lief.” Ook schrijft hij dat ze haar ‘zullen omringen en steunen met alle liefde’ en ‘extra laten genieten om zodoende snel te herstellen’.

Frédérique hield aan de mishandeling een gebroken neus, meerdere afgebroken tanden, een gekneusde kaak en verwondingen in het gezicht op. Na een bezoek aan het ziekenhuis mocht ze maandagavond weer naar huis.

Verdachte zit nog vast

De politie heeft maandag een 14-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden in verband met de mishandeling. Hij zit nog vast. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

“Het meisje is behoorlijk gewond geraakt,” zei de politie dinsdag over het incident. “We zijn direct nadat we daar kennis van hadden ter plaatse een onderzoek gestart omdat het hier vermoedelijk gaat om een lhbtiq+-incident. Dat zijn incidenten die wij met prioriteit oppakken en om die reden zijn we nu al druk bezig met het onderzoek.”